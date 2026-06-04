Carmona (Sevilla) recupera una fuente ornamental con más de 200 años de antigüedad que preside la Alameda Alfonso XIII

Fuente ornamental con más de 200 años de antigüedad en Carmona (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE CARMONA

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Carmona ha finalizado los trabajos de recuperación de una fuente ornamental con más de 200 años de antigüedad que preside la Alameda Alfonso XIII de la localidad. Los trabajos de recuperación y mejora han sido promovidos por las delegaciones municipales de Parques y Jardines y de Medio Ambiente y por la empresa municipal de mantenimiento Limancar y han sido realizados por empresas y artesanos locales en los ámbitos de la restauración, la cerámica y la orfebrería en piezas metálicas.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota, el objetivo principal de la actuación ha sido la de recuperar la belleza y singularidad de esta fuente así como reconocer el valor histórico de la misma. Asimismo, durante el proceso de recuperación de este elemento se han descubierto unas inscripciones sobre la fuente fechadas en el año 1801 y en las que se indica el reinado de Carlos IV y el nombre del entonces corregidor de Carmona, Antonio Cortés.

No obstante, esta actuación coincide con otras obras de mejora que está ejecutando el Ayuntamiento, a través de la empresa Limancar, en la Alameda Alfonso XIII para la renovación de su firme y de sus zonas ajardinadas y arboleda.