El Cartuja Center Cite de Sevilla acoge el musical 'Tootsie', nominado a once Premios Tony

Un momento de la obra 'Tootsie' durante el ensayo general en el Cartuja Center Cite. - EUROPA PRESS

SEVILLA 7 May. (EUROPA PRESS) -

El Cartuja Center Cite de Sevilla acoge desde este jueves, 7 de mayo, y hasta el próximo domingo, el musical 'Tootsie', nominado a once Premios Tony; ello bajo la dirección de Bernabé Rico, que también se ha ocupado de la adpatación de la obra.

Producida por Triple F y Talycual, 'Tootsie' tiene como protagonista a Michael Dorsey, un actor "con un talento especial para no conseguir ningún papel". Desesperado y sin trabajo, Michael hace un último esfuerzo por hacer realidad sus sueños y se disfraza de la actriz Dorothy Michaels.

El musical está basado en una película estadounidense de 1982 dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman y Jessica Lange. La cinta fue galardonada con premios cinematográficos estadounidenses e internacionales. "Tootsie es puro enredo, comedia contemporánea y personajes que se meten en líos más rápido de lo que pueden salir de ellos", según destacan sus promotores.

En lo que a la trama se refiere, en un ascenso meteórico al estrellato de Broadway, Dorothy pronto consigue que el público "caiga rendido a sus pies", mientras que Michael (disfrazado de Dorothy) se enamora de Julie, su compañera de reparto. "No pasará mucho tiempo antes de que Michael se dé cuenta de que conservar su mayor éxito como actor será mucho más difícil de lo que esperaba".

En opinión de Rico, 'Tootsie' es una realidad en forma de musical "pero con el mismo acercamiento al espectáculo que los 20 que llevo producidos a mis espaldas: lo importante es la historia y los personajes que la cuentan". "No quería sacrificar al actor de teatro por el cantante de musical y, gracias a todos los actores del elenco, no voy a hacerlo".

David Yazbek, encargado de la producción de música y letra; Robert Horn, responsable del libreto; Leticia Gañán y Curt Allen Wilmer (AAPEE), autoras del diseño de la escenografía, y Pablo Battaglia, al frente de vestuarios, conforman, entre otros, el elenco artístico del citado musical.