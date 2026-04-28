La Casa de la Ciencia de Sevilla acoge la muestra 'Geología y minería para la habitabilidad del planeta'

La Casa de la Ciencia acoge hasta finales de junio la muestra 'Geología y minería para habitabilidad del planeta', estrenada este martes 28 de abril. - CSIC

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Ciencia de Sevilla, centro de divulgación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) acoge desde este martes 28 de abril, la exposición 'Geología y minería para la habitabilidad del planeta', una muestra que "pone en valor" el papel esencial de la geología y la minería en la transición ecológica, la gestión sostenible de los recursos naturales y la prevención de riesgos geológicos, "aspectos fundamentales para mantener un planeta habitable y afrontar los grandes retos ambientales del siglo XXI".

La exposición invita a reflexionar sobre la relación entre la actividad humana y la Tierra y sobre cómo el conocimiento geocientífico "resulta clave" para garantizar un futuro sostenible. En un momento "decisivo" para la habitabilidad del planeta, la geología se presenta como una "ciencia fundamental para comprender el pasado, gestionar el presente y anticipar los desafíos del futuro", explica en un comunicado.

A través de 36 paneles ilustrados con gráficos, fotografías e infografías, la exposición ofrece un "recorrido claro y accesible" por las principales líneas de investigación del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), uno de los centros de referencia en geociencia con más de 175 años de historia.

El itinerario divulgativo aborda desde la elaboración de mapas geológicos, clave para comprender el territorio, hasta el estudio de acuíferos, humedales y riesgos naturales como el gas radón, los volcanes o las inundaciones. Asimismo, se presta especial atención a los minerales críticos necesarios para la transición energética e imprescindibles para el desarrollo de tecnologías renovables y digitales.

La muestra también destaca el valor de las infraestructuras científicas del IGME, como el histórico Museo Geominero, referente en la conservación y divulgación del patrimonio geológico, y la Litoteca, una instalación única creada para catalogar y almacenar testigos y muestras del subsuelo y documentación.

Asimismo, se destaca el trabajo de geólogos y las "ecografías" que realizan del interior de la Tierra mediante técnicas geofísicas, como la prospección sísmica, que permiten conocer la estructura del subsuelo, evaluar la presencia de recursos como el agua o los minerales y detectar posibles peligros geológicos.

El acto ha estado presidido por la delegada institucional del CSIC en Andalucía y directora de la Casa de la Ciencia, Margarita Paneque, quien ha destacado que la exposición "muestra cómo la investigación en geología no solo ayuda a comprender el pasado del planeta, sino que es esencial para garantizar su habitabilidad en el futuro. Esta muestra es un ejemplo magnífico de que la ciencia no es algo ajeno, sino una herramienta imprescindible para afrontar desafíos globales que nos afectan directamente".

Por su parte, Elisabeth Díaz, responsable de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación del IGME, ha señalado que "estamos en un momento especialmente oportuno para reflexionar sobre nuestro entorno y cómo la geología nos ayuda a relacionarnos con él". Díaz también se ha referido al trabajo conjunto del IGME-CSIC y la Casa de la Ciencia como "una colaboración clave para tener puentes entre la investigación y la ciudadanía", recordando además que "compartir conocimiento geológico y científico es compartir cultura".

GUÍA DE LECTURA FÁCIL Y AUDIOGUÍA

El compromiso del IGME-CSIC con la accesibilidad y la inclusión, se traduce en que la exposición cuenta con una guía de lectura fácil (para personas con discapacidad intelectual o problemas con el idioma) y audioguías (que describen el contenido de los paneles para personas con problemas de visión) que garantizan el acceso a los contenidos a públicos diversos y con distintas capacidades.

Con ello, el CSIC avanza en su responsabilidad como organismo público de investigación, con el enfoque de ciencia abierta, responsable e inclusiva promovido por el programa europeo Horizonte Europa. Con un enfoque didáctico y altamente visual, la exposición se concibe como una herramienta divulgativa eficaz que contribuye a acercar la geociencia a la ciudadanía y a fomentar una mayor conciencia sobre la relevancia del subsuelo y de los recursos naturales en nuestra vida cotidiana.

Para reforzar y afianzar el aprendizaje, la muestra incorpora una guía de lectura fácil, que incluye un glosario de términos esenciales, una explicación sobre el origen y la labor del IGME, mapas geológicos, descripciones detalladas de los contenidos, principales técnicas geofísicas, una introducción a las capas de la Tierra y un recorrido por los humedales existentes en España.

Asimismo, cuenta con una audioguía, que permite seguir el itinerario expositivo de forma autónoma y accesible, favoreciendo una experiencia más inclusiva para todos los públicos. La exposición fue inaugurada por primera vez el 29 de noviembre de 2024 en la sede del IGME en Madrid, en un acto presidido por la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino.

Su llegada a la Casa de la Ciencia de Sevilla refuerza el compromiso del centro con la divulgación científica y el conocimiento crítico del territorio, ofreciendo al público la oportunidad de comprender cómo la geología y la minería resultan fundamentales para afrontar los retos actuales y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible.