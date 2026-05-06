La Casa de la Provincia de Sevilla acoge la muestra de los 'Premios LUX' de la Asociación de Fotógrafos Profesionales

Foto de familia tras la inauguración de la muestra Premios LUX de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España, en la Casa de la Provincia. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha abierto este miércoles al público la exposición fotográfica 'Premios LUX 2025' de Fotografía Profesional, que en su 23ª edición recoge las obras galardonadas en este certamen, que organiza la Asociación de Fotógrafos Profesionales de España (AFPE) y que es el máximo referente de la fotografía profesional española.

En palabras del vicepresidente de AFPE, José Ornia, al anfitrión, el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, "no se me ocurre escenario mejor que la Casa de la Provincia para ver lo mejor de los mejores. Una exposición que muestra los mejores trabajos de los mejores fotógrafos profesiones de España, en 2025", informa la Diputación en una nota de prensa.

La Casa de la Provincia es un espacio emblemático de Sevilla "que tenía que dar cabida a una exposición como ésta, en la que están representados los mejores fotógrafos profesionales y, entre ellos, un sevillano y brenero de grandísima calidad, como es Pablo Grimaret", ha dicho Fernández.

"Nuestro objetivo es propiciar que la ciudadanía de toda la provincia se acerque y vean a través de sus respectivas miradas lo que estos artistas han captado y han intentado reflejar". "También es un momento en el que tenemos que reivindicar esa profesionalización, en este caso de la fotografía, y la importancia que tiene. En un momento en el que herramientas como la Inteligencia Artificial pueden suplantar la obra artesanal, es máximo nuestro interés por poner de manifiesto y en valor la singularidad de la mirada del artista", ha añadido.

BRENES EN EL FOCO NACIONAL DE LA FOTOGRAFÍA

Como invitado de honor, a la apertura de la muestra se ha sumado el fotógrafo Pablo Grimaret, natural de la localidad sevillana de Brenes y que ha destacado especialmente en los Premios LUX 2025, con dos galardones: 'LUX de Oro en Retrato', por 'Frères' y 'LUX de Plata en Moda y Belleza', por 'Wild Things', ambas obras presentes en la Casa de la Provincia. Además, el año pasado el sevillano obtenía un 'LUX de Bronce también en la categoría de Moda y Belleza.

Grimaret ha explicado que el retrato 'Frères' se ha convertido en una de sus favoritas. "Cuando la hice jamás pensé que podría llegar a lo que ha llegado, porque fue una sesión que se hizo casi de un día para otro, con unos niños modelos procedentes de Bélgica. Yo cuando disparo con la cámara veo la escena en una pantalla grande y estaba disparando y no encontraba la forma de que me encajaran los dos niños. Me dije: 'voy a disparar un montón de fotos y después en casa miro, que habrá alguna'. Muy contento con este Oro en Retrato porque no me lo esperaba".

EN LA CASA DE LA PROVINCIA HASTA FINALES DE MAYO

La nuestra exhibe las obras galardonadas en la edición 2025 de los Premios LUX, que abarcan diversas categorías como moda, publicidad, paisaje y retrato, dentro de un circuito itinerante que recala ahora en la Casa de la Provincia, donde se podrá visitar hasta finales de mayo en la Sala Provincia.

"En AFPE nos planteamos traer la exposición a Sevilla, donde hemos encontrado la maravillosa colaboración de la Diputación a través de la Casa de la Provincia y del Área de Cultura, porque en la edición de este año hay un gran protagonista sevillano", explica José Ornia, vicepresidente de la Asociación.

"Los premios se fallan en una gran gala, que se celebra a final de año en el Museo del Diseño de Barcelona y, posteriormente, buscamos ciudades donde haya habido fotógrafos premiados para llevar allí la exposición". "El certamen tiene treinta y tres años de vida, con 25000 obras presentadas y 3.000 autores a lo largo de estos años. Y eso le da un caché que cualquier fotógrafo quiere, todos quieren tener un LUX en su vitrina y, durante el año, van haciendo trabajos y, a final de año, que celebramos la gala de los LUX, pues cada uno coge su mejor trabajo y lo presenta".