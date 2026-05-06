Casi medio centenar de títulos de la Universidad de Sevilla superan una tasa de inserción laboral del 80 %

Estudiantes en la Universidad de Sevilla - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de cerca de 50 títulos de la Universidad de Sevilla (US) presentan una tasa de inserción laboral superior al 80 por ciento tras dos años de haber concluido sus estudios, según ha esgrimido la US en referencia a los resultados que se desprenden de la nueva actualización de la herramienta informática con datos sobre empleabilidad e inserción laboral de los estudiantes de la US, elaborada por la Oficina de Análisis y Prospectiva de la Universidad de Sevilla, que incluye los registros históricos desde el curso 2017-2018 hasta el 2023-2024.

Así, los datos arrojan también que un 73 por ciento de los estudiantes de la Universidad de Sevilla encuentran trabajo antes de dos años tras haberse graduado, lo que supone un incremento del 7 por ciento de esta tasa en los últimos cinco años.

Los últimos datos del curso 23-24, cerrados a 30 de enero de 2026, confirman una tendencia al alza en la empleabilidad, que ya se sitúa 12 puntos por encima de las cifras registradas en 2018-2019 a un año de graduarse, con un ascenso significativo en todas las ramas.

No obstante, la tasa de empleo femenina se mantiene cuatro puntos por debajo de la masculina, lo que "evidencia que el acceso al mercado laboral sigue siendo más complejo para ellas". También se han registrado los obstáculos que encuentran las personas con discapacidad para insertarse laboralmente, con una tasa de empleo seis puntos menor que la media de titulados tras dos años de haberse graduado.

En cuanto a la evolución por ramas de conocimiento, el informe indica que el alumnado que concluye estudios de Ingeniería y Arquitectura y Ciencias de la Salud registran los más altos porcentajes de inserción laboral y los índices de paro se encuadran en el pleno empleo.

Según el tipo de titulación, quienes tienen mejores perspectivas laborales son los estudiantes tras cumplirse el año de haber cursado un doctorado, les sigue quienes han estudiado un máster y, por último, los egresados de estudios de grado.