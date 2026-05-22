CCOO pide que el nuevo centro de conversión de Airbus blinde 5.000 empleos de aeronáutica auxiliar sevillana

Archivo - Imagen de archivo. Un A400M para Kazajistán tras salir del taller de pintura de las instalaciones de Airbus. - AIRBUS - Archivo

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de CCOO de Industria de Sevilla ha pedido que el nuevo centro de conversión para la fabricación de aviones cisterna partiendo de modelos civiles, anunciado por Airbus para su planta de San Pablo de la capital, blinde los más de 5.000 empleos de la industria aeronáutica auxiliar sevillana, para "consolidar el papel estratégico de la planta y garantizar la estabilidad laboral".

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la secretaria general de CCOO Industria, Isabel Mora, ha expresado que el anuncio supone "un importante respaldo para el presente y el futuro del sector aeronáutico en la provincia", que llega en un momento "clave", marcado durante los últimos años por la "incertidumbre" generada ante la finalización del ensamblaje del programa A400M y la ausencia de nuevos pedidos que garantizaran "continuidad industrial a medio y largo plazo".

Esta nueva apuesta de Airbus representa una noticia "esperanzadora" para la plantilla, para la industria auxiliar y el conjunto de la economía sevillana, ya que según ha apuntado Mora, el tejido auxiliar aeronáutico genera empleo "estable, cualificado y de calidad", y constituye "uno de los principales motores industriales y económicos de la provincia", empleando indirectamente a más de 5.000 trabajadores.

En este sentido, la organización sindical ha exigido que la nueva carga de trabajo "tenga un impacto real y positivo sobre toda la cadena industrial asociada a Airbus", para evitar que el final del programa A400M pueda traducirse en "pérdida de empleo, precarización o debilitamiento de las empresas auxiliares".

En contexto, este reacción llega tras el anuncio de Airbus, que abrirá a finales del año 2027 un centro de conversión del avión A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT) en su planta de San Pablo.