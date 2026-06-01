CCOO Sevilla convoca 12 jornadas de huelga para los operadores logísticos de la provincia a partir de la próxima semana

Archivo - Imagen de archivo del centro logístico de DHL en Dos Hermanas (Sevilla) - EUROPA PRESS/DHL - Archivo

SEVILLA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Provincial de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (CCOO) de Sevilla ha convocado 12 jornadas de huelga en los operadores logísticos de la provincia a partir de la próxima semana, ante lo que han calificado de "bloqueo de la patronal" en la negociación del convenio.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, los paros se prolongarán este mes de junio, del 8 al 12, del 18 al 19 y del 22 al 26 tras la propuesta de subida de sueldo del 3% por parte de la patronal de Logística y Transporte (UNO), que es considerada "insuficiente" por CCOO, que ha alegado que "no responde a la realidad económica" que atraviesan los cerca de 6.000 trabajadores del sector, "ni compensa la pérdida acumulada de poder adquisitivo" derivada del incremento del coste de la vida.

De esta manera, CCOO ha señalado que el conflicto afecta de forma directa a 200 empresas sevillanas e influye en grandes plataformas como los dos centros de Amazon, filiales de DHL vinculadas a Heineken, Factor 5 o Salvesen.

Además, Comisiones ha alertado de la "profunda brecha retributiva" que arrastra el sector, con diferencias salariales que estiman del 25 por ciento con respecto a Málaga y Granada y que se elevan al 40 por ciento en comparación con Guadalajara o Toledo, a pesar del crecimiento de la actividad logística, que cifran desde la central sindical entre el 40 y el 70 por ciento desde 2019, a lo que suman un incremento del 13,5 por ciento entre 2024 y 2025.

En este sentido, el responsable del sector en CCOO de Sevilla, Francisco José González ha afirmado que es "intolerable" que la "evolución positiva de los beneficios empresariales" no se haya traducido en "mejoras laborales", a la vez que ha exigido "adecuar las retribuciones al coste real de la vida" y ha anunciado que mantendrán el calendario de protestas "si persiste el bloqueo al diálogo social".