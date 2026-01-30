CCOO Sevilla exige el refuerzo de las plantillas del Hospital de la Mujer "tras el amparo" del Defensor del Pueblo

Detalle de la fachada principal del Hospital General Virgen del Rocío. - HUVR

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla ha exigido a la gerencia del Virgen del Rocío el "refuerzo inmediato" de las plantillas del Hospital de la Mujer "tras el amparo del Defensor del Pueblo Andaluz".

En un comunicado, CCOO remarca que ha informado de que la queja registrada el pasado mes de junio debido a la reducción de personal de guardia en los servicios de anestesia y ginecología del centro hospitalario en fines de semana y festivos, "ha sido ratificada" por la institución, "que ha señalado la necesidad de dimensionar adecuadamente los recursos humanos para preservar los derechos de las personas trabajadoras y usuarias".

Así, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que la medida tomada por la dirección del hospital "podrían lesionar determinados derechos y libertades de los y las profesionales y que podrían afectar a la asistencia de las usuarias del Servicio Andaluz de Salud".

En concreto, Maeztu alude en su resolución al derecho de los trabajadores a la "adopción de medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral" y "a recibir la protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo", recogidos en el Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (Trebep), así como en el Estatuto Marco y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

"Todo este marco normativo recoge la obligatoriedad de la administración competente a dimensionar las plantillas, planificar y estructurar sus recursos humanos adecuadamente para preservar dichos derechos". Además, se refiere al informe bienal de la Sociedad Española de Salud Pública, de 2024, resaltando como "preocupante" que "el desgaste entre los profesionales sanitarios no deja de crecer, alcanzando niveles alarmantes en bajas laborales, muchas de ellas debido al desgaste profesional ('burnout').

La Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz, emitida el pasado 19 de enero del presente, según constata el sindicato, hace un recordatorio de deberes legales a la gerencia del Hospital Virgen del Rocío y una sugerencia de adopción de medidas, inclusive preventivas, para llevar a cabo dichos deberes legales y evitar perjuicios en la salud laboral de su personal y para el servicio público que este presta.

Por ello, CCOO dirigirá un escrito a dicha gerencia como medida de continuidad en las justas reivindicaciones del personal del Hospital de la Mujer, y para garantizar el adecuado servicio a las usuarias de dicho centro.