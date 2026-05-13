CCOO Sevilla valora la apertura de una mesa de negociación para mejorar las condiciones de los PTIS en los colegios

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla ha valorado la apertura de una mesa de negociación para mejorar las condiciones del personal técnico de integración social (PTIS) de los centros educativos de Sevilla, al tiempo que remarca ese logro.

Como consecuencia, CCOO ha suspendido la huelga prevista para este miércoles después de haber alcanzado un acuerdo en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), que contempla la apertura de dicha mesa de negociación en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL).

De esta forma, se podrán abordar con las empresas GP Servicios Profesionales y Óbolo, concesionarias del servicio en los colegios de la provincia, las reivindicaciones de este colectivo como la estabilidad laboral, el respeto a los derechos adquiridos, los salarios, la organización del trabajo y la situación de las vacaciones, entre otros, detalla el sindicato en una nota de prensa.

"Este acuerdo es un avance significativo en la defensa de los derechos de cientos de trabajadores y trabajadoras de Sevilla, que vienen denunciando desde hace años la precariedad, la falta de reconocimiento profesional y los continuos abusos derivados de su situación", ha señalado el sindicato.

Para CCOO, "este paso supone el reconocimiento institucional de un conflicto laboral estructural". En este sentido, el secretario general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO de Sevilla, Alberto Barrios, ha apuntado que este acuerdo representa "un primer paso imprescindible para que las reivindicaciones de las PTIS sean escuchadas en el espacio que corresponde, con la participación de las personas trabajadoras y de las empresas implicadas".

Asimismo, Barrios ha subrayado que la convocatoria de huelga y la movilización sostenida de las trabajadoras han sido claves para forzar esta apertura negociadora: "La presión colectiva ha demostrado ser una herramienta fundamental para situar en la agenda política y laboral la realidad de un colectivo esencial para la atención al alumnado en Andalucía".

CCOO ha insistido en que este acuerdo "no supone el final del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa en la que será fundamental para que la administración educativa y las empresas implicadas asuman responsabilidades y den respuesta efectiva a las demandas planteadas".