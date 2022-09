Un centenar de estudiantes e investigadores del proyecto Ulysseus, que coordina Sevilla, participan en el Summer School

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 85 estudiantes y 17 investigadores de las seis universidades socias de Ulysseus (Universidad de Sevilla, España, como coordinadora; Universidad de Génova, Italia; Université Côte d'Azur, Francia; Universidad Técnica de Kosice, Eslovaquia; MCI | The Entrepreneurial School, Austria, y la Universidad Haaga-Helia de Ciencias Aplicadas, Finlandia) se reúnen en Innsbruck para participar en la Ulysseus Summer School y el Compass Research Workshop.

Del 12 al 15 de septiembre, estudiantes de las seis universidades integrantes de Ulysseus asisten en Innsbruck al primer Ulysseus Summer School on Food, Biotechnology and Circular Economy, ha informado la Universidad de Sevilla (US) este miércoles en una nota de prensa. Cerca de 100 estudiantes tendrán la oportunidad de disfrutar de una "amplia variedad" de talleres y presentaciones sobre los últimos avances en el ámbito de la alimentación, la biotecnología y la economía circular. Este evento consta de diferentes ponencias y talleres a cargo de investigadores y expertos de las instituciones participantes.

Los asuntos que se están tratando están relacionados con el cultivo celular tridimensional; la Tecnología de los Alimentos; Microbiología y Antimicrobianos; Economía Circular; Biotecnología médica; Farmacología y terapia; Biotecnología marina; Tecnología medioambiental y Bioenergía; Biología molecular y celular; Métodos en biotecnología; Biotecnología molecular; Renovables; Biotecnología de Plantas y Hongos; y Microbiología.