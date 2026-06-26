Centro penitenciario Sevilla I impulsa actividades por el Orgullo LGTBI+ centradas en la igualdad y reinserción

Semana del Orgullo LGTBI en el Centro Penitenciario de Sevilla - CENTRO PENITENCIARIO DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Penitenciario de Sevilla I ha desarrollado esta semana una programación de actividades con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, centrada en la promoción de la igualdad, la inclusión social y la visibilización del trabajo realizado en este ámbito dentro del centro.

La iniciativa ha coincidido con la celebración del II aniversario del Grupo LGTBIQ+ Puerta Arco Iris, creado en 2024, que durante estos dos años ha impulsado programas de sensibilización, formación, talleres y acciones orientadas a fomentar el respeto a la diversidad y la convivencia en el entorno penitenciario.

El acto principal tuvo lugar el pasado 22 de junio con la visita de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, durante la cual se presentaron las distintas iniciativas del grupo y se procedió a la lectura del manifiesto del Orgullo 2026.

La jornada incluyó también un encuentro deportivo con internas y el equipo de fútbol sala Furbolleras, seguido de una convivencia entre participantes e invitados.

De forma paralela, un grupo de internas visitó el Instituto Andaluz de la Mujer, donde conoció los recursos y programas disponibles en materia de atención social, empleo, formación, igualdad y prevención de la violencia de género, en una actividad orientada a facilitar su proceso de reinserción y el acceso a apoyos una vez cumplidas sus condenas.

El Centro Penitenciario de Sevilla I destaca que este tipo de actuaciones "resultan fundamentales para favorecer la reinserción social, reforzar la autonomía personal y facilitar el acceso a redes de apoyo en el exterior".