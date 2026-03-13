Cientos de adolescentes de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) "aprenden amor del bueno" dentro la programación por el 8M

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, en la actividad 'Viva el amor del bueno' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) apuesta por "la educación en valores igualitarios entre la juventud como herramienta indispensable para avanzar como sociedad cohesionada en equilibrio entre hombres y mujeres".

Así lo ha mencionado la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, cuando ha participado en la conferencia participativa sobre los mitos del amor romántico y las relaciones sanas e igualitarias 'Viva el amor del bueno' que se ha desarrollado este viernes en el Auditorio Riberas del Guadaíra dentro de la programación municipal de Igualdad por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, cientos de adolescentes de la ESO y Bachillerato se "han divertido y aprendido" con la charla participativa de la psicóloga y psicoterapeuta experta en relaciones, Isa Duque, más conocida nacionalmente como Psicowoman.

La alcaldesa, que ha estado acompañada por la delegada de Igualdad, Abril Castillo Sarmiento, y el delegado de Educación, Pablo Chain, ha recordado la "necesaria implicación de toda la sociedad para avanzar en igualdad, tanto de hombres como de mujeres, y de ahí el trabajo transversal del Ayuntamiento entre todas las delegaciones para dar visibilidad al papel de la mujer como impulsora de los avances en sociedad, al mismo nivel que los hombres".

La Delegación de Igualdad coordinada con Educación, ha indicado que realiza durante todo el año diversas actividades y campañas destinadas al público adolescente para "sensibilizar contra los mitos del amor romántico y los roles de género en pro de la difusión entre los más jóvenes de las relaciones igualitarias".

En cuanto al resto de iniciativas concretas por el Día de la Mujer, los objetivos siguen siendo la educación en valores y la visibilidad histórica y actual de la mujer. Bajo estas premisas, durante este mes de marzo, se siguen desarrollando acciones como el Concierto 'Ellas dan la nota. Música por la Igualdad' del sábado 14 de marzo en La Plazuela.

El concierto estará protagonizado por talentosas mujeres de la música de diferentes estilos, entre las que destaca Cristina del Valle, conocida como la voz femenina del grupo Amistades Peligrosas y fundadora de la Plataforma de Mujeres Artistas Contra la Violencia de Género, con un reconocido compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres a nivel nacional e internacional.

A ello se sumará, el domingo 15 de marzo en el Parque Centro, de 11,00 a 14,00 horas, la Fiesta Familiar por la Igualdad que combina música en directo, actividades lúdicas, educativas y culturales con acciones de sensibilización en materia de igualdad y corresponsabilidad.

La semana siguiente habrá dos nuevas citas que avanzarán en este objetivo: un mayor conocimiento y empatía hacia experiencias personales de mujeres con 'Las historias que inspiran: Voces y Testimonios'.

Será el 18 de marzo a las 18,30 horas en el exterior del Centro de la Igualdad abierto a toda la población. Una jornada centrada en el testimonio y la experiencia vital de alcalareñas de distintos ámbitos y generaciones en la que se abrirá un diálogo con figuras que tienen historias inspiradoras, mujeres trabajadoras, referentes sociales, lideresas comunitarias o empresarias, y mujeres vinculadas a ámbitos tradicionalmente masculinizados, como los sectores deportivos o cofrades.

Por último, el jueves 19 de marzo a las 20,00 horas se podrá disfrutar nuevamente de la música con el espectáculo 'Sonido de Mujer' de la agrupación musical Siluetas AMNT Producciones en el teatro Gutiérrez de Alba.

Será un recorrido atemporal y universal a través de canciones que expresan alegría, tristeza, temor, esperanza, sueños o amor. Las invitaciones, por motivo de aforo, se podrán recoger en el Centro de la Igualdad/Casa de la Cultura.

Estas actividades se suman a otras como la multitudinaria Marcha por la Igualdad de este pasado domingo, la lectura del manifiesto, exposiciones de manualidades, talleres de desarrollo personal, la presentación del libro 'Rojo sangre' de historias de lucha femenina, o el coloquio 'Mujer y discapacidad' con la Mesa de las capacidades en Radio Guadaíra.