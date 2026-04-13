La ciudad italiana de Noicàttaro organiza una exposición dedicada a la Semana Santa de Sevilla

Exposición dedicada a la Semana Santa de Sevilla en la ciudad italiana de Noicàttaro. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ciudad italiana de Noicàttaro ha organizado un exposición dedicada a la Semana Santa de Sevilla, fruto del Memorando de Entendimiento suscrito el pasado mes de marzo mes entre el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el alcalde del municipio italiano, Raimondo Innamorato.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, durante aquella visita, el alcalde de Sevilla hizo entrega al alcalde de Noicàttaro de un dispositivo con fotografías de la Semana Santa sevillana -todas de la exposición urbana Fotógrafos de la Semana Santa-, un material que ha servido de base para esta muestra, concebida como una primera acción concreta dentro de la línea de colaboración abierta entre ambas ciudades en torno al patrimonio cultural, religioso y las tradiciones populares.

El hermanamiento firmado entre Sevilla y Noicàttaro tiene como objetivo "impulsar relaciones de colaboración en ámbitos como la cultura, el folclore, el turismo, el desarrollo económico, los recursos humanos, la ciencia y la tecnología o el medio ambiente".

Entre las primeras propuestas de trabajo planteadas por el municipio italiano figuraba precisamente el interés por fortalecer la relación con Sevilla en torno a la forma en que ambas ciudades viven y expresan sus celebraciones de Semana Santa.

La exposición celebrada en Noicàttaro supone así el "primer desarrollo visible" de este marco de entendimiento y confirma el interés mutuo por "seguir avanzando en proyectos compartidos que favorezcan el intercambio cultural y la difusión de tradiciones profundamente arraigadas en ambas comunidades".

Con esta actuación, el Ayuntamiento da continuidad al compromiso adquirido con Noicàttaro para "seguir tejiendo redes de colaboración europea a través de iniciativas concretas, con especial atención al diálogo cultural y a la promoción exterior de la ciudad".