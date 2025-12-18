El Claustro de la UPO de Sevilla aprueba la gestión de Francisco Oliva en 2025 sin votos en contra

Claustro de la UPO celebrado este 18 de diciembre, en el que se ha aprobado la gestión del rector, Francisco Oliva. - UPO

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva, ha expuesto este jueves ante el Claustro el balance de la gestión a lo largo de 2025, estructurado en torno a los 13 objetivos estratégicos que han ordenado la acción de gobierno institucional y que permiten evaluar el avance en materias clave como personal, campus, digitalización, docencia, investigación, internacionalización, transferencia, igualdad y responsabilidad social. La gestión se ha aprobado con 61 votos a favor y cinco abstenciones.

Previamente a la exposición de su informe, Oliva ha anunciado que, en la reunión de seguimiento del contrato programa celebrada con representantes de la Junta, la Universidad ha obtenido una valoración favorable "al cumplir con todos los indicadores de cada uno de los ejes estratégicos, lo que permitirá continuar con el plan de estabilización y promoción de la plantilla", señala en una nota de prensa.

Sobre el fortalecimiento del profesorado y el personal de gestión (objetivo estratégico 1), recoge el impulso a la consolidación y promoción del Personal Docente Investigador (PDI) mediante convocatorias de empleo y la ejecución del Programa María Goyri, que permitirá a la Olavide disponer de 81 nuevas plazas de Profesorado Ayudante Doctor, de las que en 2025 se han convocado y resuelto 49.

En paralelo, se detallan medidas de refuerzo y desarrollo profesional del PTGAS --entre las que destaca el avance en carrera profesional horizontal-- mediante la planificación de recursos humanos, la formación y la mejora organizativa. Respecto a las infraestructuras docentes e investigadoras (objetivo 2), la Universidad ha continuado el despliegue de actuaciones de mejora y actualización del campus y de equipamientos científicos, incluyendo la captación de 3.070.617 euros para infraestructuras de investigación vinculadas, entre otras actuaciones.

El informe detalla también avances en la rehabilitación integral de la antigua Central Térmica, junto con actuaciones de eficiencia energética y modernización de instalaciones, entre ellas la planta fotovoltaica en régimen de autoconsumo (con una superficie aproximada de 24.000 m2), finalizada y pendiente de autorización de distribución.

Adicionalmente, continúan los trabajos para que en 2026 sea inaugurada la primera fase del Pabellón de Marruecos del 29, sede de la Universidad en el centro de Sevilla. En materia de transformación digital (objetivo 3) y de eficiencia en la gestión administrativa (objetivo 4), el rector ha señalado la consolidación de un modelo de universidad más conectada y orientada a la mejora del servicio.

Entre las actuaciones destacadas figuran proyectos para simplificar y ordenar procedimientos --como Certidigital, herramienta para emisión de credenciales digitales; U-Move, para la movilidad de estudiantes; y un nuevo aplicativo para la gestión de tesis doctorales--, junto a la ampliación del catálogo de procedimientos de administración electrónica.

También ha resaltado el despliegue de la nueva App institucional, con más de 10.000 personas usuarias y la digitalización de cinco aulas con mejoras tecnológicas. Asimismo se han realizado mejoras en la gestión electrónica de la investigación. El objetivo 5, orientado al desarrollo de un campus sostenible y saludable como herramienta de bienestar y atracción de talento, incorpora los avances de planificación y tramitación para dotar al campus de nuevas instalaciones y servicios.

En este marco, se recoge la exposición pública del plan de viabilidad del Centro Acuático y de Raqueta, sobre el que el rector ha destacado la necesidad de la colaboración público-privada para su implementación, así como el trabajo técnico y de viabilidad asociado a otras infraestructuras deportivas del campus. En 2025 el campus UPO obtuvo la Certificación 'Internacional Healthy Campus' en su nivel Plata de la Federación Internacional de Deportes Universitarios (FISU).

En el ámbito de la oferta formativa (objetivo 6), el informe 2025 sintetiza el trabajo de actualización y diseño de títulos y propuestas académicas, junto con iniciativas de innovación docente. Entre otras actuaciones, se han presentado las memorias de verificación de nuevas titulaciones enmarcadas en la Programación Universitaria 2025-2028, junto a la incorporación de formatos formativos ligados a necesidades emergentes, incluyendo microcredenciales --para las que se ha iniciado una línea de ayudas para estudiantes UPO-- y modelos de formación dual en titulaciones de la Escuela Politécnica y la Facultad de Ciencias Empresariales.

El rector ha destacado que en el curso 2024/25 se ha cubierto el 100% de las 2.896 plazas ofertadas. La expansión internacional (objetivo 7) se ha articulado en 2025 a través del refuerzo de alianzas estratégicas y de la participación en proyectos europeos de cooperación académica, con iniciativas como AI4UNI y Universities for Sustainable Development (USD).

En investigación, el objetivo 8 (excelencia investigadora, multidisciplinar nacional e internacional) recoge el notable éxito de obtener un total de 10.742.374 euros entre convocatorias europeas, nacionales, regionales (7,67 millones) y los recursos captados para infraestructuras (3,07 Meuro). Oliva ha destacado también los programas de atracción de talento investigador, con una financiación de 2.275.480 euros.

La conexión con el entorno socioeconómico se desarrolla en el objetivo 9 (transferencia y tejido productivo), con acciones de apoyo a la valorización, propiedad industrial y emprendimiento. Destaca el plan de actuaciones en colaboración con Sevilla Tech Park para favorecer la transferencia de conocimiento entre la Olavide y las empresas asociadas al Parque tecnológico de la Cartuja.

El décimo objetivo, centrado en la formación práctica y la empleabilidad, incluye el refuerzo de servicios y programas de orientación y acompañamiento, mientras que en el objetivo número 11 (comunicación, relaciones externas y conocimiento interno), el informe reúne actuaciones de mejora de herramientas informativas y de proyección institucional, junto con la intensificación de acuerdos con entidades y empresas.

El informe dedica un apartado específico a la gestión financiera proactiva (objetivo 12), donde se enmarca la necesidad de abordar la renovación de los sistemas de climatización del campus, con una actuación estimada en torno a 10 millones de euros según auditoría energética realizada en 2025, y la planificación de fórmulas de cooperación público-privada para hacerla viable.

Asimismo, incorpora líneas de trabajo para ampliar la capacidad de alojamiento universitario, con un convenio con Emvisesa para realizar estudios e informes sobre una futura residencia, y el análisis de alternativas con el Ayuntamiento de Dos Hermanas. De igual forma, el acuerdo con Endesa X para la instalación de la planta fotovoltaica permitirá al campus ahorrar en su factura energética.

En acción social, un convenio de colaboración con la Fundación Grupo Azvi ha permitido durante 2025 financiar ayudas y actividades en el complejo universitario Flora Tristán y equipamiento en el campus para personas con discapacidad. Finalmente, el objetivo 13 (igualdad y responsabilidad social) recoge el progreso del III Plan Estratégico para la Igualdad de Género 2022-2026, con un 74% de acciones implementadas y finalizadas según el seguimiento de la Oficina para la Igualdad, y la aprobación y publicación en BUPO (28 de julio de 2025) del nuevo Protocolo para la prevención y actuación contra el acoso sexual que incorpora, entre otros aspectos, el ciberacoso y cuestiones relativas a orientación e identidad sexual.