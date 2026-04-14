Comienzan en Alcalá (Sevilla) las obras de reurbanización de José Pinelo en el entorno de la Plaza del Duque

Imagen de recurso de las obras en la calle José Pinelo, en el entorno de la plaza del Duque. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha iniciado las obras de reurbanización de la calle José Pinelo, tal y como ha explicado el delegado de Urbanismo y Planificación Estratégica, Jesús Mora, quien ha enfatizado que "este enclave forma parte del planteamiento de peatonalización del centro de la ciudad, y está incluido dentro de la zona de bajas emisiones, y del conjunto de todo el entorno de la nueva Plaza de los Pintores Paisajistas y de la calle Nicolás Alpériz".

En el caso de la calle José Pinelo, el proyecto se configura con plataforma única, delimitando claramente las áreas destinadas a peatones y al tráfico rodado mediante el uso de diferentes pavimentos. El pavimento juega un papel destacado, ya que en el caso de la calle en cuestión marca la diferenciación visual entre las zonas de peatones y tráfico rodado, enlazando con el encuentro de la pavimentación de la Plaza del Duque, detalla el Consistorio en una nota de prensa.

En cuanto al resto de la intervención, contempla adecuar el estado actual de esta vía para que se ordene, desde un punto de vista eficaz, el tráfico que transita por ella, dándole prioridad al flujo peatonal frente al rodado.

Otra de las líneas de actuación es la mejora de las infraestructuras existentes, soterrándose aquellos cruces aéreos de instalaciones existentes para suprimir el ruido visual que se detecta en la actualidad al transitar por este tramo; y en otros casos, incorporar redes más eficientes como la instalación de alumbrado público.