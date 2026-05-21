Concluyen las obras de consolidación del tejadillo en el Patio del Yeso del Alcázar de Sevilla

Vista del Patio del Yeso en el Real Alcázar. - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Patronato del Real Alcázar, ha finalizado las obras de consolidación y protección del tejaroz situado en el muro norte del Patio del Yeso, una actuación de carácter preventivo y estructural que ha permitido detener el proceso de degradación detectado el pasado mes de noviembre de 2025.

La incidencia fue advertida por los servicios técnicos del Real Alcázar, que bajo la dirección de su directora gerente, Ana Jáuregui, que detectaron riesgo de desprendimiento en el tejaroz del muro norte del Patio del Yeso, explica el Consistorio en una nota de prensa.

Si bien esta zona no es actualmente visitable y no existía riesgo para terceros, el Patronato activó de manera inmediata el procedimiento técnico necesario para garantizar la conservación del elemento patrimonial. Tras la correspondiente inspección técnica, se comprobó el deficiente estado de conservación del tejaroz, añade el comunicado.

Entre las patologías detectadas figuraban grietas y separaciones entre las tejas y el muro, piezas cerámicas fracturadas que estaban provocando filtraciones, así como el deterioro de parte de los elementos estructurales de soporte. Los estudios técnicos concluyeron que se había producido un deslizamiento de la cobertura de tejas sobre la tablazón del tejado, provocando la apertura del revestimiento y acelerando los procesos de degradación.

Ante esta situación, se acometió una intervención de consolidación estructural y protección ambiental centrada en la conservación preventiva del conjunto. En este sentido, el delegado de Hacienda y presidente del Patronato del Real Alcázar, Juan Bueno, ha destacado que "esta actuación demuestra el compromiso permanente del Ayuntamiento con la conservación preventiva de uno de los conjuntos patrimoniales más importantes de Europa. Hemos actuado con rapidez y rigor técnico para garantizar la protección de un espacio de enorme valor histórico y arqueológico".

CASA NÚMERO 10 DEL PATIO DE BANDERAS

Bueno ha señalado, además, que "estas obras son una actuación necesaria, pero el futuro del Patio del Yeso pasa inevitablemente por poder desarrollar una intervención integral en todo su entorno, algo para lo que resulta fundamental culminar la compra de la Casa número 10 del Patio de Banderas".

Al respecto, el delegado ha reclamado al Gobierno central que agilice la tramitación pendiente para formalizar dicha adquisición por parte del Ayuntamiento de Sevilla. "Seguimos a la espera de una respuesta definitiva del Estado para completar una operación estratégica para el patrimonio de la ciudad", ha indicado el edil de Hacienda.

La Casa número 10 del Patio de Banderas es un inmueble de enorme relevancia patrimonial, ya que sus muros conservan íntegramente el alzado de varias estancias pertenecientes al Palacio almohade del Yeso, considerado uno de los grandes iconos de la arquitectura islámica española.

La adquisición de este inmueble permitirá avanzar en futuras actuaciones de conservación, investigación y puesta en valor de este enclave histórico del Real Alcázar. Desde la dirección del Real Alcázar se insiste en que la conservación del Patio del Yeso constituye una prioridad patrimonial para el Ayuntamiento, tanto por su singularidad arquitectónica como por su importancia dentro de la evolución histórica del conjunto monumental.