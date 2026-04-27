El Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla convoca elecciones para el próximo 29 de junio

Archivo - El Cabildo de Toma de Horas celebrado en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla. Imagen de archivo. - CONSEJO GENERAL DE HERMANDADES Y COFRADÍAS

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta Superior del Consejo General de Hermandades y Cofradías de la Ciudad de Sevilla, reunida en la noche de este lunes, ha acordado convocar elecciones, que se celebrarán el próximo 29 de junio en el marco de la Asamblea General de Hermanos Mayores, donde se elegirá a la nueva Junta Superior.

Según ha detallado el Consejo en un comunicado, se han abierto los plazos correspondientes conforme al artículo 56 de sus estatutos. Atendiendo al periodo mínimo de dos meses entre la convocatoria y la celebración de los comicios, la fecha fijada para la votación es el lunes 29 de junio.

Asimismo, el censo electoral estará expuesto en la secretaría del Consejo del 28 de abril al 18 de mayo de 2026, mientras que el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto entre el 28 de abril y el 29 de mayo.