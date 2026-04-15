Consorcio de Bomberos de Sevilla niega turnos superiores a 24 horas y achaca incidencias a ajustes puntuales en relevos

Imagen de archivo de un bombero del Consorcio Provincial que participa en un simulacro de emergencias en una planta termosolar. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha desmentido que se estén imponiendo jornadas de trabajo superiores a las 24 horas al personal operativo. De este modo, han precisado que "la situación descrita por el sindicato CSIF en un comunicado responde, exclusivamente, a incidencias puntuales relacionadas con los ajustes en los relevos entre turnos, especialmente en parques de bomberos situados en zonas más alejadas".

Tal y como ha emitido la institución provincial en una nota, en dichos supuestos, el personal saliente permanece en el parque "únicamente el tiempo estrictamente necesario hasta la incorporación efectiva del siguiente relevo", al tiempo que han concretado que este tiempo adicional de permanencia "es compensando económicamente". Asimismo, han detallado que este procedimiento tiene como objetivo "evitar que los parques queden desatendidos en ese periodo transitorio, aunque sea un espacio corto de tiempo, garantizando en todo momento la continuidad de un servicio público esencial ante emergencias".

Delegados sindicales de CSIF en el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla registraron este lunes, 14 de abril, una denuncia dirigida a la Gerencia del citado Consorcio, al amparo de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA) en la que solicitan el cese de la vía de hecho consistente en la imposición material al personal operativo de la permanencia en servicio más allá de la jornada ordinaria de 24 horas "mediante instrucciones verbales y sin acto administrativo expreso dictado por órgano competente".

En respuesta, la institución hispalense ha concretado que para mejorar la operatividad de dichos relevos, el Consorcio ha incorporado recientemente nuevos recursos logísticos. Entre ellos diez furgonetas, destinadas a facilitar los desplazamientos del personal del guardia entre los parques. En cualquier caso, la Gerencia mantiene una "línea abierta de diálogo y negociación" con la representación sindical, en la que se han planteado distintas alternativas para optimizar estos relevos y la gestión de los equipos necesarios.

Además, han asegurado que también hay abierto un proceso de negociación sobre la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT), actualmente en curso, con el objetivo de su adaptación a la normativa autonómica en materia de emergencias. Esta RPT, según la Diputación, permitirá impulsar las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) para la incorporación de nuevos bomberos.

En contexto, el Consorcio es una entidad local de cooperación, de carácter asociativo, de la que forman parte hasta el momento 54 consistorios de la provincia de Sevilla y la Diputación, que la preside. Desde 2022 el Consorcio coordina el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla, con 27 parques y cinco áreas de intervención, que abarcan todas las comarcas.

Tras una primera etapa de constitución y transferencia de personal, se está haciendo un "importante esfuerzo de inversión y de reorganización", con el objetivo de "cohesionar el sistema y dar una respuesta eficiente en caso de emergencia a todos los municipios de la provincia" con el Plan Director del Consorcio, aprobado en 2025, como hoja de ruta. Ese proceso de consolidación y mejoras está siendo "una de las prioridades de la Diputación en el mandato en curso".