Controlado el incendio en la azotea de un edificio de la calle Pajaritos con Francos de Sevilla

Incendio en la calle Pajaritos de Sevilla - EUROPA PRESS

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos han dado por controlado a las 17,50 horas de este lunes el incendio que había sido declarado en la azotea de un edificio de tres plantas de la calle Pajaritos con Francos de Sevilla, que provocaba la alerta de varios viandantes aunque, finalmente, se ha saldado sin heridos, según la Policía Local.

Así lo ha confirmado Emergencias Sevilla a través de su página de 'X', consultada por Europa Press, al tiempo que ha indicado que ahora mismo se está analizando "la posible incidencia en el recorrido de alguna hermandad".

El incidente se detectaba sobre las 17,15 horas. Por el momento, no han trascendido las causas del suceso. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, Bomberos y sanitarios del 061, estos últimos como medida de prevención, dado que aún no ha trascendido la existencia de heridos.