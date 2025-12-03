Correos exhibe en Dos Hermanas (Sevilla) la obra costumbrista y navideña de Paco Ribas durante diciembre

La exposición impulsada por Correos en Dos Hermanas (Sevilla) del artista local Paco Ribas, inspiradas en escenas costumbristas y navideñas. - CORREOS

DOS HERMANAS (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

La oficina principal de Correos en Dos Hermanas (Sevilla) se transforma durante todo el mes de diciembre en un espacio cultural para acoger la exposición de pinturas al óleo del artista local Paco Ribas, inspiradas en escenas costumbristas y navideñas.

Según ha informado Correos en una nota de prensa, ingeniero y pintor autodidacta, Ribas ha expuesto en esta misma oficina en años anteriores con "gran acogida" por parte del público y "repercusión en la prensa local". Asimismo, ha participado en otras muestras organizadas en la localidad y en exposiciones colectivas promovidas por el Consistorio local.

Con esta iniciativa, Correos ha reafirmado su compromiso con la cultura, ofreciendo sus espacios para "acercar el arte a vecinos, clientes y visitantes". En concreto, la exposición puede visitarse en el horario habitual de la oficina de lunes a viernes, de 8,30 a 20,30 horas.

Tal y como ha señalado Correos, además de esta labor expositiva, la oficina ofrece una "amplia gama" de servicios a la ciudadanía, como venta de embalajes y sellos, envío de paquetes, gestión de trámites con la DGT, remisión de documentación a registros públicos mediante ORVE, seguros AXA, comercialización de lotería de Cruz Roja y ONCE, y pago de tributos a través de Correos Pay.