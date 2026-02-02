Cortada la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas (Sevilla) sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada

Cortada la AP-4 en Los Palacios y Las Cabezas sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada - DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁFICO

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La autopista AP-4 permanece cortada desde primera hora de este lunes 2 de febrero a la altura de las localidades sevillanas en Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan en sentido Cádiz por desprendimientos en la calzada causada por intensas precipitaciones.

Según informa la web de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultada por Europa Press, el corte de tráfico se registra desde las 08.00 horas y provoca más de tres kilómetros de retenciones.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) tiene activos avisos de nivel amarillo en la zona por fuertes vientos acompañados de tormentas hasta las 09.00 horas.