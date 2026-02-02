Normalizado el tráfico en el Puente del Centenario de Sevilla tras el vuelco de un camión, sin heridos

SEVILLA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha normalizado el tráfico en el Puente del Centenario tras el vuelvo de un camión en la vía en la mañana de este lunes.

Según ha publicado el Ayuntamiento a través de Emergencias Sevilla en su cuenta de la red social X consultada por Europa Press, los bomberos han finalizado su intervención y han confirmado que no hay personas heridas.

El Consistorio ha activado el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencias, como consecuencia de las fuertes rachas de viento que se están registrando desde primera hora de la mañana y que han provocado "numerosas incidencias". De hecho, la caída de ramas y árboles ha obligado a cortar más de una decena de calles y avenidas.

Así, está cortada Concejal Alberto Jiménez Becerril en sentido desde Glorieta Olímpica a la Barqueta; en el Corral Del Olmo; Estrella Sirio; Cortijo de las Casillas; barriada del Avión y en el Corral del Agua.

Por otro lado, el tráfico se ha podido restablecer tras cortes a primera hora de la mañana en la avenida de la Palmera con la calle Padre García Tejero; la Plaza de Cuba con Juan Sebastián Elcano y la calle Corral del Acabose. Igualmente, la SE-020 está cortada en ambos sentidos a la de Miraflores. la avenida de Jerez sentido Cádiz --desvíos en Glorieta Plus Ultra--; avenida Barzola, 46 y en la avenida de la Raza, en la glorieta del Lagoh.

En paralelo, el Ayuntamiento ha decretado el cierre preventivo de parques públicos, cementerios e instalaciones deportivas al aire libre ante las previsiones meteorológicas.