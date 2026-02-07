Cortado tráfico en Sevilla en la avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido avenida de las Ciencias por acumulación de agua

Cortado el tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido avenida de las Ciencias por acumulación de agua. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado un corte de tráfico en la avenida Alcalde Luis Uruñuela sentido avenida de Las Ciencias por acumulación de agua en la calzada procedente del alcantarillado.

Según ha informado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la acumulación de agua se debe a la crecida de los cauces cercanos.

Asimismo, han señalado que esta incidencia está afectando a los sótanos de un hotel en la zona y de Fibes Sevilla, que ha sido desalojado de forma preventiva en el marco de su Plan de Autoprotección.

De igual modo, Emergencias Sevilla ha precisado que puede afectar a los sótanos de otros edificios, por lo que se recomienda "vigilar las plantas inferiores y sacar los vehículos" como medida preventiva en caso de necesidad.