Corte total de la calle Imagen de Sevilla a partir del 1 de junio por las obras del Tranvibús

Archivo - Imagen de archivo de la situación de la calle Imagen de Sevilla por las obras del tranvibus durante la Semana Santa - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 28 May. (EUROPA PRESS) -

La calle Imagen sufrirá a partir del próximo lunes, 1 de junio, está previsto el corte al tráfico total de la calle Imagen, en el tramo comprendido entre las calles Santa Ángela de la Cruz y Doña María Coronel, con motivo del avance de las obras del carril bus segregado para la línea Tranvibús entre Santa Justa y la Plaza del Duque.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, con el inicio de esta nueva fase de los trabajos, se "reorganizan distintos usos del viario en el entorno" para garantizar la accesibilidad al Parking Imagen, además de residentes, servicios y actividades económicas de la zona.

En este sentido, el acceso al Parking Imagen será por calles Gerona y Santa Ángela de la Cruz, de manera que esta últuna quedará en "fondo de saco" con acceso desde la calle Jerónimo Hernández "únicamente a usuarios del parking". Para ello, el tramo comprendido entre las calles Alcázares y el acceso al parking tendrá un sentido del tráfico alternativo regulado provisionalmente por semáforos portátiles.