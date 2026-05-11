Cortes parciales desde este martes en la Avenida José Laguillo de Sevilla por las obras del tranvibús hasta el Duque

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús. A 29 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Avenida José Laguillo de Sevilla sufrirá desde este martes, 12 de mayo, cortes parciales en los tramos entre María Auxiliadora-Amador de los Ríos y Padre Mendez Casariego-Glorieta Julián Besteiro, por el avance de las obras de ejecución del carril bus segregado para la línea de tranvibús, Santa Justa-Plaza del Duque.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, estos cortes, que se prolongarán hasta el viernes 15 de mayo, se realizarán de manera nocturna, en horario de 21,00 a 06,00 horas, para que su afectación al tráfico sea "la mínima posible".

El plan de tráfico asociado recoge que la calle Vara del Rey quede en "fondo de saco" para acceso únicamente a residentes. Del mismo modo, el cruce de la calle Arroyo con José Laguillo, en ambos sentidos, y el cruce de la calle Padre Méndez Casariego con Avenida José Laguillo hacia calle Esperanza de la Trinidad permanecerán abiertos, excepto en momentos puntuales, por cuestiones técnicas de la obra.

No obstante, se establecen itinerarios alternativos por calle Arroyo, Gonzalo Bilbao, María Auxiliadora y Avenida Pablo Iglesias, Gonzalo Bilbao, Padre Méndez Casariego, José Laguillo. El Consistorio ha garantizado que "en todo momento" será posible el acceso y salida de vehículos de emergencia y de servicio, del ambulatorio y del parking subterráneo.