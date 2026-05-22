Cox trasladará su sede al Puerto de Sevilla y ampliará su capacidad hasta 2.000 empleados

El consejero de Industria, Energía y Minas en funciones, Jorge Paradela; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el presidente de Cox, Enrique Riquelme, y el el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona. - PUERTOS DE SEVILLA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme, ha anunciado este viernes una inversión en torno a 30 millones de euros para la construcción de la nueva sede corporativa de la compañía en Sevilla, un proyecto cuya ejecución prevé arrancar en octubre, con un plazo estimado de 18 meses, y que se concibe como un campus corporativo de "nueva generación" orientado a atraer y retener talento, con capacidad para albergar hasta 2.000 profesionales.

En declaraciones a los medios durante la presentación del proyecto de la nueva sede en las históricas naves del Muelle de Tablada, Riquelme ha subrayado que la apuesta de la compañía por Sevilla es "hoy más firme que nunca" y ha recalcado que la capital andaluza no es para Cox una simple ubicación, sino "la sede para el mundo", desde donde se toman las decisiones estratégicas globales del grupo.

"Desde aquí se toman las decisiones, desde aquí formamos el capital para nuevas inversiones, Sevilla es la base y el eje de los cimientos de cualquier decisión que toma Cox en el mundo", ha afirmado el directivo, que ha insistido en que la futura sede responde al crecimiento experimentado por la empresa en los últimos años y a la necesidad de adaptar sus estructuras a una nueva dimensión internacional.

Riquelme ha explicado que el proyecto se levantará en un enclave "lleno de historia" como las naves del Muelle de Tablada, junto al Guadalquivir, con una intervención que busca preservar la esencia del espacio mientras se transforma en un complejo adaptado a las nuevas necesidades empresariales. "El futuro se construye desde el respeto al pasado", ha señalado.

En este sentido, ha detallado que la nueva sede será un espacio "abierto, flexible y luminoso", diseñado para situar a las personas "en el centro", con el objetivo de crear un entorno atractivo para el talento en un momento en el que, según ha defendido, el capital humano es el factor "más decisivo" para el crecimiento empresarial.

"Ninguna compañía es mejor que el talento que tiene", ha afirmado Riquelme, quien ha incidido en que Cox necesita ofrecer "las mejores condiciones" para retener profesionales y captar nuevos perfiles. Así, ha señalado que la empresa prevé crecer hasta alcanzar una plantilla de unas 2.000 personas en estas instalaciones.

Asimismo, ha enmarcado esta actuación en una estrategia de sostenibilidad, indicando que el complejo incorporará soluciones avanzadas de eficiencia energética y energías renovables para reducir de forma significativa la huella del carbono de la compañía, al tiempo que contribuirá a un modelo de la ciudad "más sostenible, conectada e inclusiva".

El presidente de Cox ha vinculado además esta inversión al desarrollo del Distrito Urbano Portuario de Sevilla, al que ha definido como una de las transformaciones urbanas "más relevantes del sur de Europa", y ha defendido el papel que quiere desempeñar la compañía como "agente activo de transformación", contribuyendo a la actividad económica, la atracción de talento y la construcción de una nueva centralidad urbana.