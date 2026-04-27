CSIF Sevilla avisa de "cientos de llamadas" al 092 "sin atender" durante la Feria "por falta de efectivos"

Policías locales en la pasada Feria de Abril, como imagen de recurso. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha hecho balance este lunes de las incidencias registradas en la pasada Feria de Abril, con la conclusión general de que, en este ámbito de servicios públicos, el "éxito" de la presente edición "se debe a la profesionalidad de la plantilla". "Muchos renuncian a sus descansos y de esta manera se pueden cubrir los servicios".

Así lo ha subrayado el delegado de CSIF, Santiago Raposo, en una nota de prensa en la que agradece la labor de los agentes. No obstante, desde el sindicato se insiste en que los barrios, esta pasada semana de Feria, "han estado abandonados, con cientos las llamadas al 092 solicitando intervención de la Policía Local que se han tenido que cerrar por falta de efectivos".

"No se puede dar servicios a una ciudad como Sevilla con tan solo diez patrulleros por turno, porque entre accidentes, detenciones, y órdenes de servicio, al final no tienes ningún coche para poder mandar a cargas y descargas, garajes ocupados, molestias por ruidos", ha añadido Raposo. "Quien no va a la Feria, también tiene derecho a tener policías locales cuando tiene un problema".

Desde CSIF se incide, además, en el hecho de que miles de aficionados "sufrieron un caos de tráfico" el pasado viernes en la Cartuja --con ocasión del encuentro entre el Real betis y el Real Madrid--, "sin que hubiera policías suficientes para agilizar el tráfico, ni controlar la venta ambulante".

"Por mucho que el alcalde quiera culpar a la Liga, que la tiene, él también es el culpable de que no haya plantilla suficiente y que la Policía Local tenga actualmente 400 vacantes sin cubrir", ha puntualizado Raposo. "Este año hemos visto a vigilantes privados en cortes de tráfico --que antes hacía la Policía-- y a los serenos, regular las paradas de taxis".

Del mismo modo, el alcalde "debería atender las peticiones de los policías de distrito, que necesitan tener patrullas de paisano para poder hacer mejor su trabajo. En lugar de ello, el Ayuntamiento, ante la falta de plantilla, ha priorizado el tráfico, en detrimento del control de la venta ambulante", lamenta CSIF.