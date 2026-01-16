Cuatro detenidos, 35 kilos de cocaína y 50.000 euros intervenidos en una operación en Los Pajaritos en Sevilla

'Operación Brillante' De La Policía Nacional En Sevilla - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional en Sevilla ha llevado a cabo la 'Operación Brillante', un operativo que ha requerido varios meses de investigación y que se ha saldado con la detención de cuatro responsables, la intervención de 50.000 euros que fueron localizados mientras los autores "intentaban fugarse" y la captación de 30 kilogramos de cocaína en el interior del vehículo empleado en la actividad, que fue interceptado en la barriada de Los Pajaritos de la capital andaluza, así como cinco kilos más en un piso franco.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la operación comenzó cuando agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Provincial de Policía Judicial de Sevilla, interceptaron en Dos Hermanas un vehículo que realizaba funciones de transporte de sustancia estupefaciente oculta en una caleta, conducido por dos varones. El mismo estaba acompañado por otro coche, que realizaba la tarea de lanzadera para detectar una posible presencia policial.

Tras interceptar ambos vehículos, uno de ellos quedó detenido, mientras que el segundo consiguió darse a la fuga. Tras los hechos, se estableció un dispositivo de búsqueda para proceder a la detención de los principales investigados, que llevaban varios meses bajo investigación.

CUATRO DETENIDOS Y 50.000 EUROS EN EFECTIVO

De este modo, prosigue el Cuerpo, se localizó a los sujetos en la barriada de Los Pajaritos saliendo de un piso franco "con ánimo de salir de la ciudad y evitar su detención". No obstante, fueron finalmente detenidos, interviniendo de igual forma casi 50.000 euros en efectivo.

Por su parte, en el vehículo interceptado se localizó un sistema de tipo caleta que permitía ocultar "una importante cantidad de sustancia estupefaciente", albergando casi 30 kilogramos de cocaína.

Finalmente, se solicitó de urgencia al Juzgado la realización de tres entradas y registro en las localidades de Sevilla y Alcalá de Guadaíra. Durante los mismos, en los que participaron unidades especializadas, los agentes de Policía Judicial hallaron en las viviendas dos armas de fuego "amunicionadas y listas para el disparo", así como cinco kilogramos más de cocaína en el piso franco.

Esta localización, según el Cuerpo, se configuraba como "un auténtico laboratorio de droga, contando con prensa hidráulica, ácido sulfúrico, sustancia de corte, básculas y envasadoras para la dispensa de la sustancia a terceros". En la vivienda se encontró también una bombona de butano falsa con doble fondo empleada para el transporte de sustancia estupefaciente.

Del mismo modo se intervinieron otros objetos como balizas de posicionamiento por GPS, detectores de frecuencias, un chaleco antibalas y otros medios técnicos empleados para la comisión de delitos relativos al tráfico de drogas.

Todos los detenidos, una vez finalizaron las diligencias policiales, han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión provisional para tres de los autores.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado al respecto en un audio remitido a medios el trabajo realizado por la Policía Nacional en un "un importante golpe al narcotráfico en nuestra provincia tras varios meses de investigación".

"Este éxito policial demuestra el compromiso firme de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso de la Policía Nacional y del Gobierno de España, contra la criminalidad, el narcotráfico especialmente y el crimen organizado, en una voluntad de mejorar la seguridad y la protección de nuestros barrios y de nuestras familias", ha concluido.