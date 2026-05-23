Cuatro heridos tras la salida de vía de un vehículo en la A-8100 a la altura de Carmona (Sevilla)

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Fachada Principal Del Hospital Universitario Virgen Del Rocío De Sevilla. JUNTA DE ANDALUCIA 18/11/2021 - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

CARMONA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la tarde de este sábado en el kilómetro 12 de la A-8100, en el término municipal de Carmona (Sevilla), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En una nota, el 112 ha detallado el siniestro ha tenido lugar sobre las 17,45 horas, momento en el que el teléfono 112 ha recibido un aviso que alertaba de la salida de vía de un turismo con varias personas heridas. Rápidamente, la sala coordinadora ha activado al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a mantenimiento de la vía.

Los servicios sanitarios han atendido a cuatro personas, dos mujeres de 23 y 39 años, un hombre de 50 y otras dos personas de las que no han trascendido más datos. Han sido evacuados al Hospital de Traumatología y Rehabilitación del Virgen del Rocío.