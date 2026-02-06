El Cuervo (Sevilla) desactiva el Plan de Emergencias aunque "mantiene la vigilancia" ante las previsiones

Fachada del Ayuntamiento de El Cuervo (Sevilla). - AYUNTAMIENTO EL CUERVO

EL CUERVO (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha anunciado este viernes la desactivación del Plan de Emergencia Municipal. A pesar de que la localidad se encuentra actualmente bajo aviso amarillo, las autoridades locales "mantienen la vigilancia ante la posibilidad de que las previsiones empeoren de cara al fin de semana, con una probable elevación al nivel naranja por viento y lluvia".

El Consistorio ha indicado que paso de la borrasca Leonardo ha dejado diversas incidencias, centradas principalmente en la caída de árboles en la vía pública. Según ha confirmado el alcalde de la localidad, José Manuel Oliva, "los servicios operativos actuaron con absoluta inmediatez para retirar los obstáculos y garantizar la seguridad en las calles, logrando restablecer la normalidad en un breve periodo de tiempo".

Aunque los nuevos fenómenos atmosféricos que se esperan para los próximos días "no parecen revestir la gravedad de los anteriores", el primer edil ha pedido a la población "no bajar la guardia". "Si tenemos que volver a activar el plan de emergencia, lo haremos con absoluta inmediatez", ha señalado.

El Ayuntamiento se ha puesto en contacto directo con la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz) para ofrecer "todos sus recursos disponibles". En este sentido, se han puesto a disposición edificios municipales de "gran capacidad", como la Caseta Municipal y el Pabellón Polideportivo, para dar cobijo a las familias desplazadas por las inundaciones.

"Nuestro pueblo está dispuesto a colaborar con Jerez y poner a su disposición todos los recursos a nuestro alcance", ha señalado Oliva, que ha subrayado "la disposición total para ayudar a los municipios y pedanías circundantes que se están viendo afectados por episodios complicados y dramáticos".