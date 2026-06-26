El Cuervo (Sevilla) estabiliza la plantilla de la empresa municipal de ayuda a domicilio con la firma de 57 indefinidos

Archivo - Imagen de recurso acerca del Servicio de Ayuda a Domicilio - CÍRCULO EMPRESARIAL DE CUIDADOS A PERSONAS

EL CUERVO (SEVILLA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Cuervo de Sevilla ha estabilizado la plantilla de la empresa municipal de ayuda a domicilio con la firma de los contratos indefinidos de 57 trabajadores y trabajadoras que, a partir de este viernes, pasan a formar parte de la plantilla fija de Ayuda a Domicilio El Cuervo (Adecu), la empresa pública puesta en marcha en la presente legislatura.

"Un logro que es el resultado de dos años de intenso trabajo técnico y administrativo enfocado en la dignificación laboral y la mejora de las prestaciones públicas de la localidad", destaca el Consistorio en una nota de prensa.

El alcalde del municipio, José Manuel Oliva, ha manifestado su "profunda satisfacción" ante un paso que califica como un "punto de inflexión". El regidor ha subrayado al respecto que "detrás de cada una de estas firmas se encuentra una historia personal y familiar que, desde este momento, gana la tranquilidad y la seguridad de dejar atrás años de precariedad laboral".

Más allá del impacto directo en el empleo, la estabilización de la plantilla de Adecu representa un "salto cualitativo fundamental" para los usuarios del servicio. Al consolidar los puestos de trabajo, se garantiza que las personas mayores y dependientes de El Cuervo de Sevilla puedan contar con la misma auxiliar de ayuda a domicilio de forma continuada, "creando una estabilidad emocional, un fortalecimiento de los lazos de confianza mutua y, en definitiva, en una atención pública mucho más humana, cercana y de mayor calidad", ha añadido el regidor.

Finalmente, el alcalde ha felicitado a los 57 profesionales que inician esta nueva etapa de crecimiento y servicio a los vecinos, al tiempo que ha asegurado que este proceso de transformación "no se detiene aquí". En este sentido, José Manuel Oliva ha adelantado que "muy pronto" se procederá a la firma de 17 nuevas plazas indefinidas, reafirmando el compromiso del Consistorio con "el empleo estable, la dignidad de los trabajadores y la construcción de unos servicios públicos locales cada vez más fuertes y eficientes".