Una delegación del PSOE de Sevilla abordará en Bruselas los retos y oportunidades de la comarca Aljarafe-Doñana

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una delegación del PSOE de Sevilla visitará Bruselas desde este miércoles, 19 de noviembre, y hasta el viernes acompañada por la europarlamentaria Lina Gálvez para abordar los retos de la comarca Aljarafe-Doñana, así como las políticas europeas dirigidas a la generación de oportunidades y el desarrollo en esteterritorio.

Según ha informado el partido en una nota, la expedición socialista, integrada por el secretario de Organización y parlamentario, Rafael Recio, la secretaria de Política Institucional del partido y parlamentaria, Encarnación Martínez, alcaldes, alcaldesas y concejales de la comarca, mantendrá diversos encuentros en el Parlamento europeo con responsables de esta institución para tratar objetivos comunes en materia de medio ambiente, agricultura, reto demográfico o agenda territorial.

En esta expedición participarán representantes de once municipios: Albaida del Aljarafe, Aznalcázar, Benacazón, Huévar del Aljarafe, Isla Mayor, La Puebla del Río, Olivares, Pilas, Salteras, Umbrete y Villamanrique de la Condesa. Destaca la presencia de la alcaldesa de Aznalcázar, Manuela Cabello, de Isla Mayor, Juan Molero; de Umbrete, José Llorente y Francisco Javier Domínguez Ponce, regidor de Villamanrique de la Condesa.

Los cargos locales socialistas y los dirigentes del partido abordarán objetivos comunes del territorio para lograr un desarrollo sostenible de su economía como el aprovechamiento del agua para agricultura, la mejora de los caminos rurales y de las infraestructuras, avances en redes de información o las necesidades en materia de formación.