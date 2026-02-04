Desvíos de tráfico en la avenida de La Palmera de Sevilla por riesgo de caída de un árbol de gran porte

Desvíos de tráfico en la avenida de La Palmera por riesgo de caída de una datilera.- AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado desde las 18,10 horas de este miércoles desvíos de tráfico en la avenida de La Palmera por riesgo de caída de una palmera.

Por este motivo se ha cortado a la circulación los tres carriles sentido hacia Glorieta Plus Ultra de dicha avenida y se ha habilitado un carril del sentido contrario. En este sentido, el servicio municipal de Parques y Jardines actúa en la zona, tal como informa el Consistorio en sus redes sociales, a través de Emergencias Sevilla.

El desbordamiento del Arroyo Miraflores también ha provocado incidencias en la circulación, en concreto, el corte total de la SE-20 y varios desvíos de tráfico en el barrio de Valdezorras.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido a la población que tenga especial precaución en la tarde de este miércoles por las fuertes rachas de viento, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, como consecuencia de la borrasca Leonardo, que mantiene a la campiña sevillana en aviso amarillo por lluvia y viento hasta las 21,00 horas.

El Ayuntamiento ha gestionado hasta el momento un total de 179 incidencias, 39 relacionadas directamente con la borrasca, sin provocar daños personales, a excepción de un herido leve por un accidente en la Glorieta de los Marineros, según ha confirmado el primer edil en declaraciones a Europa Press.