Detenido un hombre de 43 años en Sevilla como presunto autor de exhibicionismo ante niños de cinco y seis años

Archivo - agentes de la Policía Local de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a las 20,30 horas de este domingo a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de exhibicionismo en presencia de menores de edad de cinco y seis años dentro del Parque de María Luisa.

Según ha emitido Emergencias Sevilla a través de su canal oficial de X (antes Twitter), los agentes fueron requeridos por varias personas que habían presenciado los hechos.

El detenido está siendo custodiado en dependencias policiales hasta su puesta a disposición judicial.