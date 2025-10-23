Detenido un hombre por el atraco a una gasolinera de Sevilla junto a varios encapuchados

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio sevillano de Osuna a un varón por su presunta implicación en un robo con violencia e intimidación cometido en marzo de 2022 en una estación de servicio de la capital.

El suceso se produjo cuando varios individuos encapuchados abordaron al trabajador que se disponía a ingresar la recaudación del fin de semana en una entidad bancaria, y sustrayeron el dinero tras emplear gran violencia y amenazar con un arma de fuego al empleado, informa la Policía en un comunicado.

La ardua investigación desarrollada por la Policía Nacional permitió, tras el análisis de las diferentes pesquisas recopiladas, identificar y localizar al presunto autor de los hechos, quien había cambiado de residencia en varias ocasiones con el fin de eludir la acción policial.

El individuo fue detenido en la localidad de Osuna en el marco de un operativo policial y puesto a disposición de la Autoridad Judicial tras las oportunas diligencias practicadas.