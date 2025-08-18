Detenido hostelero por denuncias falsas de robo de máquinas recreativas de 27.000 euros en Mairena del Alcor (Sevilla)

Archivo - Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL - Archivo

MAIRENA DEL ALCOR (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de tres delitos de simulación de delitos, tras la presentación de denuncias de "falsos robos" de una máquinas recreativas valoradas en 27.000 euros, dentro de un establecimiento hostelero en la localidad de Mairena del Alcor (Sevilla) del que era el propietario.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se inició tras una denuncia presentada por el administrador de una empresa de máquinas recreativas, quien, en dependencias oficiales, manifestó la sustracción de tres máquinas pertenecientes a su empresa con un valor que superaba los 27.000 euros. Estas estaban ubicadas en un mismo establecimiento para su explotación y eran repuestas después de cada sustracción.

En este contexto, durante la investigación se estableció un dispositivo de vigilancia sobre el establecimiento, averiguando que el sistema de alarma presentaba conexiones y desconexiones sistemáticas en los horarios que presuntamente se habían cometidos los robos.

Dichos robos eran cometidos siempre durante las noches de los domingos, coincidiendo con el hecho que los lunes era el día destinado por la empresa propietaria de las máquinas para la recogida de la recaudación de las mismas. Así, los agentes centraron su línea de investigación sobre el propietario del establecimiento como principal sospechoso.

Fruto de dicho dispositivo de vigilancia, observaron que el sospechoso en colaboración con otra persona cargaban presuntamente una máquina recreativa en el interior de una furgoneta. Durante el seguimiento realizado por los agentes, llegaron hasta una vivienda, propiedad del investigado, y descargaron la citada máquina.

Tras tomarle declaración al conductor de la furgoneta, este manifestó que había sido contratado por el propietario de un establecimiento para transportar un objeto de grandes dimensiones hasta una vivienda de la misma localidad.

Finalmente, como consecuencia de esta operación llevada a cabo por el Área de Investigación del Puesto Principal de Los Alcores, se ha detenido a una persona imputándole la simulación de tres delitos de robos, así como la comisión de tres delitos de robo, siendo puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente.