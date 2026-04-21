Detenido un menor por un apuñalamiento en la calle del Infierno en la primera noche de la Feria de Sevilla

1080057.1.260.149.20260421133223 Archivo - Una patrulla de la Policía Local recorre el recinto ferial en una foto de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un menor ha sido detenido acusado de apuñalar a un hombre, de 32 años, en la calle del Infierno de la Feria de Abril, en una zona próxima a los aseos. Los hechos han tenido lugar la madrugada de este martes, en concreto, a las 1,45 horas, y como resultado de la agresión, la víctima sufrió lesiones en el cuello y la espalda.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento durante la rueda de prensa de balance del 'lunes de pescaíto', ofrecida por los delegados de Fiestas Mayores, Manuel Alés; Seguridad, Ignacio Flores, y Movilidad, Álvaro Pimentel en la Caseta Municipal. Al respecto, las diligencias, por lesiones, siguen abiertas en la Inspección de Guardia; de momento, "no hay traspaso reflejado en las diligencias a Policía Nacional".

El arrestado, que carece de antecedentes, se mantiene su custodia en dependencias policiales aunque se realizan los trámites preceptivos con Fiscalía de Menores y con su embajada. En relación al suceso, avanzado por Diario de Sevilla, desde el Gobierno local se ha informado que al detenido le acompañaban otros tres menores --de 14, 16 y 17 años, todos identificados-- así como otras jóvenes testigos de lo ocurrido. "Todos ellos, residentes en un municipio de la provincia de Sevilla".

SALVAN LA VIDA DE UNA MUJER

La Policía Local ha salvado la vida a una mujer, de 48 años, en Triana gracias a los nuevos desfibriladores instalados en los patrulleros, dado que sufrió una parada cardíaca, si bien lograron reanimarla. El servicio entró a las 23,11 horas mediante un aviso al 112.

Cinco minutos después llegó la ambulancia y una vez estabilizada en el vehículo sanitario fue trasladada a un centro hospitalario. Los agentes acompañaron a la ambulancia en ese recorrido.