Detenido por pinchar neumáticos de vehículos de trabajadores del Ayuntamiento de Aznalcázar (Sevilla)

Detenido en Aznalcázar (Sevilla) por pinchar neumáticos de vehículos - GUARDIA CIVIL

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Aznalcázar (Sevilla) como presunto autor de un delito continuado de daños por pinchar más de una veintena de cubiertas de vehículos de funcionarios públicos del ayuntamiento de la localidad.

Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, la investigación comenzó tras detectar un "elevado número" de denuncias iterpuestas por una serie de pinchazos y roturas en las cubiertas de neumáticos de vehículos, todo ello en un corto espacio de tiempo.

Así las cosas, los agentes sospechan que el autor podría haber dirigido sus ataques contra trabajadores y funcionarios del ayuntamiento. Esto habría sido la motivación de los más de veinte hechos que se le imputan.

La investigación ha sido llevada a cabo de forma conjunta con la Policía Local de Aznalcázar. Finalmente, el detenido ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito continuado de daños. El varón ha sido identificado como principal sospechoso por agentes de Guardia Civil de Aznalcázar y Villamanrique de la Condesa.