Detenido el presunto autor del atropello a una mujer de 30 años en El Pedroso (Sevilla)

EL PEDROSO (SEVILLA), 28 (EUROPA PRESS)

El presunto autor del atropello a una mujer de 30 años en El Pedroso (Sevilla) este lunes se encuentra detenido. Así lo han confirmado fuentes cercanas al caso, después de que los servicios de emergencias fueran alertados el pasado mediodía por los testigos de un atropello "intencionado" e indicaran que "el conductor se había dado a la fuga".

Según fuentes del 112 Andalucía, se desplazaron hasta el lugar efectivos del 061, Guardia Civil y Policía Local. La víctima fue trasladada al Hospital de Alta Resolución de Constantina.

Por su parte, el alcalde de El Pedroso (Sevilla), Sergio Vela, en declaraciones a Canal Sur Televisión recogidas por Europa Press, ha relatado que se produjo una pelea entre la víctima y el detenido, que sería su expareja, y ésta acabó con el atropello. El primer edil ha asegurado que el detenido fue arrestado "en poco tiempo" en el municipio cercano de Cantillana (Sevilla).