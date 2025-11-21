Detenido por robo y agresión a un viandante en el centro de Sevilla que requirió asistencia hospitalaria

Archivo - Imagen de recurso de agentes de la Unidad de Policía Motorizada. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a un varón como presunto autor de un robo con violencia e intimidación ocurrido en una calle del centro de la ciudad. La víctima fue agredida y sufrió lesiones que requirieron asistencia hospitalaria.

La persona agredida fue sorprendida de manera inesperada por el ladrón mientras se dirigía a su domicilio. Durante la agresión, el individuo llegó incluso a sustraerle varios efectos personales, informa la Policía en una nota de prensa.

Tras los hechos, un viandante auxilió a la víctima y alertó a la Policía Nacional, lo que permitió activar rápidamente el dispositivo policial.

Fruto de la investigación, se pudo identificar al presunto responsable del hecho. En el momento de su detención, se le intervinieron diversos efectos sustraídos pertenecientes tanto a la víctima como a otros hechos ilícitos.

Tras ser puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en prisión.