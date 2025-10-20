Detenido en Sevilla tras arrojar a una mujer de un vehículo en marcha y amenazar con matar a sus tres hijos

Archivo - Agentes de la Policía Nacional en vehículos del Cuerpo. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón por presuntamente arrojar de un vehículo en marcha a una mujer en la Ronda Super Norte en Sevilla, provocándole lesiones, y amenazar con acabar con la vida de sus tres hijos, menores de edad, y con la suya propia.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los agentes fueron advertidos tras recibir una llamada del 112. Posteriormente, constataron que el hombre había arrojado a la víctima del vehículo en marcha, en el que viajaba con sus hijos.

Tal y como narraban los primeros testimonios, el detenido empujó a la mujer fuera del coche en movimiento mientras sus tres hijos permanecían en el interior. Así, varias personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron a su auxilio hasta que llegaron los agentes al lugar.

Tras el suceso, el individuo continuó la marcha con los niños a bordo y realizó varias llamadas a la víctima, en las que la amenazaba con acabar con la vida de los tres menores y con la suya propia. Ante la gravedad de la situación, la Policía Nacional estableció un dispositivo de búsqueda y localización del vehículo en cuestión.

Durante la intervención policial, el coche fue interceptado y los agentes pudieron garantizar la integridad física de los niños, mientras que se llevaba a cabo la detención del presunto autor material de los hechos, que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Finalmente, la mujer, que presentaba diversas lesiones a consecuencia de la caída, ha sido trasladada a un centro de salud para recibir atención médica. Los menores se encontraban en perfecto estado.