Detenido un varón por agredir sexualmente a una mujer en una caseta en la Feria de Sevilla

Policía Nacional en el Real de la Feria. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón ha sido detenido en Sevilla este martes, 22 de abril, por un presunto delito de agresión sexual a una mujer en los baños de una caseta de la Feria de Abril.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional a Europa Press, aunque, por el momento, no ha trascendido más información sobre el episodio.

Según la información adelantada por El Correo de Andalucía, el varón habría llevado a cabo "tocamientos", algo que la víctima habría denunciado a los agentes mientras aún se encontraba en el recinto.

Cabe destacar que el dispositivo de seguridad diseñado con motivo de la Feria de Abril cuenta con alrededor de unos 2.000 miembros de Policía Nacional, sumados a los más de 900 que proporciona a Guardia Civil y más de 150 que aporta la Dirección General de Tráfico (DGT).