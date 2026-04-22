Herido grave un joven en Sevilla al manipular un cuadro eléctrico para ocultar sus llaves y no llevarlas a la Feria

Bomberos de Sevilla realizan una inspección en una caseta de la Feria, en foto de recurso. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha resultado herido grave al manipular un registro eléctrico en pleno centro de Sevilla, que explotó al meter sus llaves y "formar un arco" que causó lesiones en la cara. La víctima, junto a otros jóvenes, pretendría ocultarlas allí para no tener que llevárselas a la Feria, según han relatado los Bomberos y ha destacado el Gobierno local en el balance del Martes de Feria.

Dicho registro se hallaba en la calle Abades y la explosión se produjo a las 20,47 horas. Además, los bomberos realizaron inspecciones en casi medio millar de casetas y actuaron en dos incendios, con origen en una freidora y un poste.

En esta primera jornada de la Feria se ha gestionado un total de 367 incidencias durante todo el día, desde las 7,00 horas y se han realizado 159 pruebas de alcoholemia, de las que dos fueron positivas.

Este martes se han producido cinco detenciones, una de ellas por robo con violencia en el Puente de las Delicias y otra por atentado a la autoridad tras agredir a vigilantes de la Cruz Roja.

Asimismo, se han denunciado cinco casetas por incumplimiento de horario y se han clausurado dos de ellas. Los agentes han intervenido, además, 70 ramos de flores, prendas falsificadas y almohadillas en la Plaza de Toros.