La Diputación destaca que "Sevilla está ante una oportunidad para consolidarse como una metrópolis de referencia"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, inaugura la jornada de presentación del informe 'Área Metropolitana de Sevilla: crecimiento molecular hacia el horizonte 2035'. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla ha participado este jueves en la presentación del informe 'Área Metropolitana de Sevilla: crecimiento molecular hacia el horizonte 2035', elaborado por Sevilla City One, Metrópolis del Sur, con el patrocinio de la Diputación, a través de Prodetur, y Caja Rural del Sur.

El acto, celebrado en Iguana Terraza en Muelle de las Delicias de la capital, ha reunido a representantes institucionales, empresariales y del ámbito académico para analizar el futuro del área metropolitana sevillana desde una perspectiva estratégica y de largo plazo.

Según una nota de la institución provincial, la inauguración ha contado con la participación del presidente de la Diputación, Javier Fernández, el presidente de Sevilla City One, Metrópolis del Sur, Rafael Miranda, y el responsable de Instituciones, Convenios y Colectivos de Caja Rural del Sur, Rafael Peral.

El documento ofrece una visión prospectiva del desarrollo de Sevilla y su entorno metropolitano hasta 2035, analizando su potencial económico, demográfico y territorial desde un enfoque integrado y supramunicipal, con el objetivo de "orientar la toma de decisiones públicas y privadas en ámbitos como la inversión, la innovación o la planificación urbana".

Asimismo, el proyecto pretende r"esignificar la identidad de Sevilla, ampliándola más allá de la capital para consolidar una metrópolis cohesionada".

Para el presidente de la Diputación, el futuro de Sevilla debe abordarse "desde una perspectiva metropolitana", destacando la importancia de reforzar la cooperación entre administraciones, municipios y agentes económicos y sociales para avanzar hacia un modelo de desarrollo equilibrado y sostenible.

En esta línea, ha puesto en valor el papel de la Diputación como institución que "articula el conjunto de la provincia, promoviendo políticas orientadas a la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el crecimiento económico".

Asimismo, ha destacado el potencial de sectores estratégicos como el aeroespacial, poniendo como ejemplo el Parque Aeroespacial de Andalucía Aerópolis, en La Rinconada, "uno de los principales polos aeronáuticos de Europa, e incidiendo en la necesidad de seguir avanzando en su ampliación para no perder oportunidades de inversión y empleo".

Por su parte, Rafael Miranda, presidente de Sevilla City One, ha subrayado que "este informe evidencia cómo Sevilla y su área metropolitana cuentan con todos los elementos para consolidarse como una metrópolis policéntrica de referencia en el sur de Europa".

"La clave está en alinear gobernanza, inversión, talento e innovación en un proyecto compartido, coherente y ambicioso, capaz de generar valor económico, cohesión social y sostenibilidad. Sevilla no solo crece en población o infraestructura, sino que se transforma en un ecosistema integrado que conecta innovación tecnológica, desarrollo urbano y transición energética, proyectando a la ciudad y su entorno como modelo de futuro europeo", ha reseñado.

"ANTE UNA OPORTUNIDAD HISTÓRICA"

El informe ha indicado que Sevilla y su área metropolitana se encuentran "ante una oportunidad histórica para consolidarse como una metrópolis de referencia en el sur de Europa, basada en un modelo de crecimiento estructural sustentado en la cooperación, la innovación y la sostenibilidad".

En este sentido, el documento ha señalado la necesidad de "avanzar hacia un modelo metropolitano cohesionado, apoyado en la coordinación entre la capital y los municipios del entorno, así como en la articulación de hubs estratégicos interconectados capaces de generar valor económico y reforzar la cohesión social".

Asimismo, apuesta por "impulsar un urbanismo más sostenible e inclusivo, acompañado de mejoras en la movilidad y en las infraestructuras como elementos clave para la competitividad del territorio".

A ello se suma el refuerzo del tejido industrial y logístico, con especial protagonismo de sectores como la aeronáutica, y el posicionamiento de Sevilla como hub de innovación y conocimiento, apoyado en sus universidades, parques tecnológicos y sectores emergentes.

"Todo ello sitúa a la sostenibilidad y la transición energética como ejes estratégicos para el desarrollo metropolitano, en línea con los grandes retos europeos", ha indicado.

El documento ha señalado que Sevilla cuenta con "una base sólida para consolidarse como una metrópolis policéntrica articulada en torno a una red de hubs estratégicos, cuyo éxito dependerá de la alineación entre gobernanza, inversión, talento e innovación".

El informe se presenta como "una herramienta para anticipar retos, aprovechar oportunidades y avanzar hacia un proyecto compartido de futuro para Sevilla y su área metropolitana, reforzando su posicionamiento como territorio competitivo, innovador y sostenible en el contexto europeo".