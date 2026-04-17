Diputación de Sevilla abre hasta el 20 de abril el Plan de Obras y Servicios 2026 con 25 millones para municipios

Archivo - Fachada de la Casa de la Provincia en Sevilla. Imagen de archivo. - LA DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla tiene abierto hasta el próximo lunes, 20 de abril, el periodo de recepción de las propuestas municipales priorizadas para la planificación del Plan Provincial de Cooperación en Obras y Servicios 2026, que la institución esta poniendo en marcha a través del Área de Cohesión Territorial.

Tal y como se aprobó en la última sesión plenaria por unanimidad de todos los grupos políticos, la institución destina 25 millones de euros de fondos propios para apoyar a los ayuntamientos de la provincia, especialmente a los de menor población, en la ejecución de sus actuaciones locales, sin que ello suponga coste alguno para los consistorios, al no requerir cofinanciación, ha recordado la Institución Provincial en una nota.

Estas actuaciones se centran principalmente en el mantenimiento, conservación y reparación de infraestructuras y equipamientos de competencia municipal, como la mejora de calles, mobiliario urbano, parques o el mantenimiento de centros educativos, entre otras intervenciones.

DOS LÍNEAS DE INVERSIONES

El Plan de Cooperación en Obras y Servicios 2026 se estructura en dos líneas de actuación: una Línea General y una Línea Específica de inversiones. La primera se caracteriza por su amplitud, flexibilidad y por dar prioridad a las necesidades planteadas por los propios municipios, mientras que la segunda está orientada a reforzar la inversión en ámbitos especialmente representativos de la gestión municipal diaria.

En cuanto a la financiación, los ayuntamientos contarán con una cuantía fija igual para todos, a la que se suma una parte variable en función de la población de cada municipio.

La Línea General de Inversiones contará con 12,5 millones de euros para actuaciones de competencia municipal. Por su parte, la Línea Específica, también dotada con 12,5 millones, financiará intervenciones de diversa tipología, como obras de pavimentación de vías públicas (sin incluir actuaciones por debajo de la cota del pavimento), creación o mejora de parques y jardines, instalación de señalética y mobiliario urbano en espacios públicos, así como la conservación y mantenimiento de centros educativos cuyo uso esté cedido a la Junta de Andalucía y que correspondan a competencias municipales.

Las asignaciones presupuestarias a la que los ayuntamientos puedan optar de la Línea General podrán aplicarse a la Línea Específica, si fuera necesario, aunque no al contrario. Además, el Plan prevé en sus Bases que se puedan aplicar asignaciones a la conclusión de acciones desarrolladas con inversiones provinciales anteriores (planes Contigo o Actúa).

La Diputación prestará asistencia técnica bajo demanda municipal cuando el proyecto se refiera a obras, redacción de proyectos y direcciones de obras y designación de funcionario representante de la Administración en la recepción de obras para aquellas entidades locales sin recursos funcionariales suficientes.