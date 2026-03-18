La Diputación de Sevilla destaca el "valor de la cooperación" en la gestión del agua en el 40 aniversario de ASA

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante la entrega de un premio en el acto institucional por los 40 años de ASA Andalucía. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha participado este martes en la gala conmemorativa del 40 aniversario de la Asociación de Abastecimientos de Agua y Saneamientos de Andalucía (ASA), celebrada en el Real Alcázar de Sevilla.

Según ha indicado la institución provincial en una nota, el acto, bajo el lema "40 años cuidando el agua de Andalucía", ha reunido a alrededor de 150 representantes institucionales, empresariales y profesionales del sector del agua.

La Diputación ha destacado que el encuentro ha servido para reconocer las cuatro décadas de trayectoria de esta asociación profesional que agrupa a la práctica totalidad de las empresas andaluzas vinculadas al ciclo integral urbano del agua, tanto de gestión pública como privada y mixta, y que presta servicio a 785 municipios andaluces, abasteciendo a más de ocho millones de habitantes.

Durante su intervención, el presidente de la Diputación ha puesto en valor el papel que ASA ha desempeñado como "espacio de cooperación y conocimiento compartido en torno a la gestión del agua" y ha destacado su capacidad para "consolidar una red profesional única en España, en la que operadores públicos, privados y mixtos comparten experiencias y buenas prácticas, un modelo que coincide con el espíritu de cooperación que inspira la política provincial de aguas".

En este sentido, ha señalado que, como presidente de la Diputación, preside también tres entidades de abastecimiento públicas (Aljarafesa, Aguas del Huesna y del Consorcio Sierra Sur), mientras el municipio del que es alcalde, La Rinconada, es abastecido por Emasesa, de la que es consejero.

Con esa perspectiva, ha afirmado que Sevilla cuenta "con dos grandes ventajas en materia hídrica: La existencia de cinco sistemas públicos de agua -los citados y el Plan Écija- que permiten abordar la gestión desde una visión global del territorio" y el consenso alcanzado en los principales operadores, Emasesa y Aljarafesa".

"Hemos sabido sacar el agua del debate político, poniéndonos de acuerdo por encima de quién presidiera, situando siempre el interés general por encima del particular", ha subrayado.

Por otro lado, el presidente ha incidido en que este modelo público "ha permitido priorizar aspectos clave como la calidad, el precio y la cantidad del suministro, bajo un principio esencial de solidaridad".

"Siempre he aspirado a que cuando se abra el grifo en la Plaza de Cuba de Sevilla el agua tenga la misma calidad y el mismo precio que en el municipio más pequeño de la provincia. Eso es política pública de agua". Asimismo, admitió que hay "importantes retos", ha reseñado.

En esta línea, ha defendido la importancia de las políticas públicas "como herramienta de cohesión territorial". "Trabajo para que Sevilla crezca de manera cohesionada y que las políticas que vertebran el territorio, entre ellas las del agua, contribuyan a coser la provincia. Si no somos capaces de garantizar servicios públicos de calidad, conceptos como el reto demográfico o la despoblación quedan vacíos de contenido", ha señalado.

"MÁS PEDAGOGÍA"

Durante su intervención, el presidente ha compartido reflexiones sobre los desafíos aún existentes. Entre ellos, "la necesidad de reforzar la planificación y priorización de los recursos hídricos".

En este contexto, ha señalado que "aún existen 23 municipios que no están adscritos a ningún sistema público de abastecimiento", una situación que, a su juicio, "requiere más pedagogía para que la ciudadanía comprenda que el agua no es un recurso inmediato, que cae en el pantano y llega al grifo, sino que es el resultado de un proceso complejo dentro del ciclo integral".

Fernández ha subrayado que la situación "requiere gestión" y que "formar parte de un sistema público de agua es una garantía absoluta de presente y de futuro".

Asimismo, el presidente de la Diputación Fernández ha puesto de relieve la necesidad de "equilibrar el desarrollo territorial, haciendo frente a los déficits en infraestructuras hidráulicas que persisten en algunos municipios".

De cara al futuro, ha apelado a avanzar "hacia una mayor integración del sistema". "No me resisto a pensar que en el futuro esos 23 municipios acabarán incorporándose a algún sistema público y que las grandes entidades de agua de Sevilla tendremos capacidad de avanzar, salvando los problemas jurídicos y políticos que sea necesario, para intentar tener una gran empresa pública de agua sevillana", ha señalado.

Finalmente, ha explicado que la actual situación de los recursos hídricos, sin sequía, es una "gran oportunidad para anticiparse a futuros escenarios mediante la inversión en infraestructuras, la digitalización de los sistemas, la mejora de la eficiencia y la concienciación ciudadana".

"Tenemos la oportunidad de prepararnos mejor, de incorporar más tecnología, de reducir pérdidas y de seguir avanzando en una gestión responsable del agua, para que nunca más se genere incertidumbre en torno a un recurso tan esencial", ha concluido.