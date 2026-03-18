La Diputación de Sevilla inaugura la exposición 'Una Colección Original' y el premio de cómic 'Andrés Martínez de León'

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, inaugura la exposición 'Una colección original' . - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente Javier Fernández ha inaugurado 'Una colección original/Cómic e ilustración en los fondos de arte de la Diputación de Sevilla', una exposición producida por el Área de Cultura y Ciudadanía con fondos procedentes de la colección de originales que la Institución iniciara en los años ochenta y con obra nueva, que se podrá visitar en la Sala Romero Murube de la Casa de la Provincia hasta mediados del próximo mes de mayo.

Además, ha entregado en esta misma cita el primer Galardón de Cómic 'Andrés Martínez de León', con el que la institución quiere reconocer la mejor obra de un autor o autora de la provincia, reforzando así el apoyo institucional al sector. Un reconocimiento que en esta primera edición ha sido para la obra 'En Vela', de la autora Ana Penyas.

Javier Fernández se ha reconocido como "un niño de tebeos", un niño al que "los cuentos me aburrían y los libros me parecían un mundo" y se ha congratulado de que esos personajes de su infancia en los años setenta "sigan vivos".

"Porque mientras que tú te vas haciendo mayor, los personajes de los libros te trasladan a otro mundo y siempre forman parte de tu vida, no envejecen y van de generación en generación", ha señalado.

Asimismo, el presidente de la Diputación ha subrayado el valor de la lectura, el valor de la historieta, como constructo del "pensamiento crítico propio" y refuerzo de "la capacidad de discriminar contra la desinformación, que contamina a una sociedad que tiene mucho que hacer y mucho que dar".

"Leamos muchos libros, muchos cuentos, muchos comics, porque todos llevamos dentro al niño que un día fuimos y con esto podemos estar construyendo una sociedad de valores, de principios y una sociedad de la que todos y todas nos podamos sentir orgullosos", ha señalado.

Por su parte, la autora valenciana Ana Penyas ha agradecido el reconocimiento a su trabajo en 'En Vela'. "Hacer un cómic tiene una parte muy solitaria, son dos años y medio de trabajo, con mucha soledad y muchas dudas, sin saber cómo se va a recibir. Luego tener estos momentos de exposición y de compartir, hace que merezca la pena seguir en esta profesión".

La Diputación desarrolla ambas iniciativas en el marco de la celebración del Día del Cómic y del Tebeo, una fecha que conmemora la riqueza del llamado 'noveno arte' y reconoce su valor cultural y su importancia para la formación y el ocio en la sociedad. En el acto inaugural y de entrega del galardón han participado también el diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, y el vicepresidente de la Fundación Martínez de León, José Suárez Álvarez.

APOYO AL CÓMIC

La Diputación de Sevilla ha prestado a lo largo de estos años apoyo con variedad de acciones al estudio y la difusión del cómic, como manifestación cultural y artística, y es a día de hoy una de las instituciones de referencia en esta línea.

'Una colección original' constata precisamente esas décadas de compromiso porque, en los 80, cuando el cómic aún era visto como un 'arte menor', esta institución decidió apostar por él Y es aquella visión pionera la que permite hoy que hablemos de una colección de originales que constituye "un patrimonio cultural de enorme valor".

La Diputación ha puesto en valor obras de figuras esenciales del cómic y la ilustración, "que han definido la evolución del lenguaje gráfico en España", como: Max, Miguel Gallardo, El Roto, Fernando Vicente, Sonia Pulido, Daniel Torres, Ana Juan, Raúl o Cristina Vela; a las que se suman nuevas obras de autoras y autores que representan lo mejor del cómic contemporáneo: Ana Penyas, María Medem, Laura Pérez, Nuria Tamarit, Natacha Bustos y Fran Galán, con quienes la colección se actualiza, se enriquece y se abre a nuevas miradas.

En la muestra se podrán ver originales seleccionados de las siguientes obras: 'Por culpa de una flor', de María Medem; 'En Vela', de Ana Penyas; 'La Loba Boreal', de Nuria Tamarit; original de Natacha Bustos; 'Totem', de Laura Pérez, y 'Goya', de Fran Galán. También, las siguientes ilustraciones: cartel de Carnaval de Max, cartel de Carnaval de Gallardo, cartel cantabile de Javier de Juan, portada fama de Fernando Vicente, 'México-España' de Sonia Pulido, 'Memoire de Pompei' de Manuel Ortiz y 'Amor' de Santiago Sequeiros.

Además de páginas de cómics de: 'Happy Dog', de Keko; 'El día que llegaron los uranos', de Víctor Aparicio; 'Negra', de Bella Moreno; 'Villa Fortuna', de Martí; 'Casas Viejas', de El Cubri, 'Lechería', de OPS; 'Car Breaking', de Ana Juan; 'Berlín 1939', de Raúl; 'Medusas y ballenas', de Cristina Vela; viñetas de El Roto, y páginas de Max y Daniel Torres.

Una vez que la exposición haya concluido su periodo de exhibición en la Casa de la Provincia, pasará a formar parte del programa de exposiciones itinerantes que recorre los municipios de la provincia en los diferentes programas culturales de la Diputación.

RECOGER Y PROYECTAR UN LEGADO

La creación del Galardón de Cómic de la Diputación de Sevilla "Andrés Martínez de León" se enmarca en una estrategia institucional orientada a fomentar la divulgación del cómic como patrimonio cultural, promover su conocimiento entre la ciudadanía y respaldar la labor creativa de los autores y autoras sevillanos, reforzando el compromiso de la Diputación con el presente y el futuro de este medio artístico.

La denominación de 'Andrés Martínez de León' (Sevilla, 1895-1978) para este reconocimiento obedece al deseo de honrar también a este autor, figura fundamental del humor gráfico y del cómic español del siglo XX y cuenta con la conformidad de la Fundación Martínez de León.

Su obra constituye un testimonio singular de la vida social y cultural de su tiempo y representa una de las aportaciones más relevantes surgidas de Sevilla al desarrollo histórico del cómic en España. Creador del célebre personaje Oselito, Martínez de León destacó por una línea gráfica expresiva y reconocible, así como por su capacidad para retratar tipos populares y escenas urbanas con una mirada crítica y humorística.

La elección de su figura como referente del galardón se fundamenta asimismo en la importancia histórica de Sevilla en el origen y desarrollo del cómic español. Ya en la década de 1860, el editor sevillano Luis Mariani publicó en Cuba los semanarios 'El Tío Clarín' y 'La Campana', donde aparecieron algunas de las primeras viñetas españolas.

Posteriormente, durante las primeras décadas del siglo XX, autores como Andrés Martínez de León consolidaron esta tradición, que continuaría desarrollándose en etapas posteriores con nuevas generaciones de creadores vinculados a la ciudad y la provincia.

En esta primera edición, el reconocimiento ha recaído en la obra 'En Vela', de Ana Penyas. Una elección en la que han participado tres profesionales del sector: el periodista y escritor gaditano Alejandro Luque; la periodista especializada en comunicación digital, cultura y estilo de vida, Marta García Navarro, y el gestor cultural y comisario de exposiciones, especialista en narrativa gráfica, Francisco José Cerrejón.