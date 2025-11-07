La Diputación de Sevilla resalta la proyección de la provincia con el Cross Internacional de Itálica

SEVILLA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha subrayado este jueves "la capacidad de la provincia de Sevilla para acoger pruebas deportivas de primer nivel" durante la presentación del XLIII Cross Internacional de Itálica, que ha tenido lugar este viernes, 7 de noviembre, y ha inaugurado una cita que se celebrará este fin de semana en el Conjunto Arqueológico de Santiponce y que este año incorpora importantes novedades, como la primera edición de una carrera nocturna.

Según ha informado la institución provincial en una nota, Fernández ha enmarcado "el sello de calidad y excelencia que la Diputación trata de imprimir a todos sus proyectos", y puso en valor el papel del deporte como "una herramienta para transmitir valores y proyectar una imagen potente de la provincia". Según ha señalado, el Cross de Itálica "demuestra la implicación de la institución con el deporte base y con quienes, desde jóvenes, han corrido por este recinto y hoy llenan las calles para ver a los atletas profesionales".

La presentación, conducida por el exatleta Juan Carlos Higuero, ha contado también con la participación del presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, y del director del Cross, Antonio Javier Ruiz Ocaña, quienes avanzaron detalles sobre la edición de este año, que batirá récords históricos con más de 5.200 participantes y más de 1.000 mujeres inscritas.

Entre las principales novedades figuran el nuevo recorrido, el cambio de ubicación de la meta, la primera carrera nocturna, que se celebrará este sábado y ha agotado sus 1.000 plazas, y la inclusión del Campeonato de Andalucía de Campo a Través por Clubes. Por primera vez, además, se concederán premios en metálico en las pruebas internacionales.

La cita contará con la presencia de atletas de primer nivel como Winfred Yavi, Marta Serrano, Carolina Robles, María Forero, Carla Gallardo, Thierry Ndikumwenayo, Rodrigue Kwizera, Aarón Las Heras e Ignacio Fontes, entre otros.

El Cross Internacional de Itálica dará comienzo este sábado 8 de noviembre con la carrera nocturna y continuará el domingo con el resto de pruebas.