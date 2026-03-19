La Diputación de Sevilla subraya el papel del emprendimiento joven y la educación para el futuro de la provincia

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, junto al vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans; el presidente de AJE Andalucía, Félix Almagro y el presidente de AJE Sevilla, Miguel Pérez; tras la reunión de comité ejecutivo. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación, Javier Fernández, ha participado este jueves en la presentación de la iniciativa 'Propuesta de medidas para reforzar los derechos de conciliación de los trabajadores autónomos', que ha tenido lugar tras la reunión de la comisión ejecutiva de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Andalucía en la Casa de la Provincia de la Diputación.

Durante su intervención, Fernández ha señalado la importancia de que en todos los sectores, pero también empresarios y autónomos, "se intente que la actividad no se convierta en una dedicación de 24 horas, que no deje tiempo para otros aspectos del desarrollo personal, algo que es esencial en una sociedad que valora cada vez el estilo de vida".

Según una nota remitida por la institución, ha indicado que se trata de un problema que se da también en el ámbito agrícola y que está detrás de un grave problema de relevo generacional.

"Hay que buscar espacios, porque hay que tener calidad de vida, con la familia", ha recordado. Esos espacios son importantes también para la "reflexión diaria sobre cómo se están haciendo las cosas y no cometer errores en la toma de decisiones", ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha puesto el foco en la importancia de la educación, en la que "debe estar mucho más presente el conocimiento y el fomento del emprendimiento para cambiar los clichés de que la calidad de vida solo puede lograrse con un empleo tranquilo, sino que también tiene que ver con arriesgar, crear y aportar para uno mismo y para el conjunto de la sociedad".

En esta línea, ha destacado la importancia de que existan asociaciones de jóvenes empresarios, como AJE, con peculiaridades propias.

"Por formación, por la apuesta por la digitalización y por conocer más cuál es la sociedad de hoy y cómo va a ser la sociedad del futuro" y ha mostrado el apoyo de la Diputación para que sigan impulsando a "emprendedores jóvenes, porque el futuro de la provincia de Sevilla y de Andalucía depende en gran parte de ello".

En el encuentro han estado presente los representantes de AJE Andalucía, así como sus homólogos de las ocho provincias andaluzas. En este contexto, en la reunión previa a la presentación se han abordado diferentes propuestas del ámbito del trabajo autónomo.

Entre ellas, destaca la bonificación de gran parte de las cotizaciones sociales cuando un trabajador se encuentra de baja por maternidad/paternidad, lo que "aliviaría el esfuerzo económico de pequeñas empresas y negocios".

Asimismo, se ha plantrado flexibilizar el permiso de maternidad/paternidad en el caso de los autónomos, permitiendo que pueda disfrutarse a media jornada desde el inicio, de forma que se pueda seguir atendiendo el negocio mientras se cuida del recién nacido. También se incluyen medidas orientadas a equiparar derechos con los trabajadores por cuenta ajena.

En este sentido, se ha propuesto la creación de un permiso de lactancia remunerado para autónomos, así como la posibilidad de reducir la jornada para el cuidado de hijos pequeños sin que ello suponga una pérdida en sus futuras prestaciones. A esto se ha sumado la idea de "facilitar la contratación de sustitutos a tiempo parcial mediante bonificaciones, lo que permitiría mantener la actividad sin asumir costes elevados".

Por último, la propuesta ha incorporado medidas de apoyo directo a las familias, como una reducción en la cuota de autónomos para quienes tengan la condición de familia numerosa.

En conjunto, estas iniciativas presentadas por AJE buscan "ofrecer soluciones prácticas y comprensibles que ayuden a mejorar la conciliación, fomenten la igualdad y refuercen la estabilidad de los pequeños negocios".