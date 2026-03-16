Diputación de Sevilla valora el impulso de Las Navas a su Feria del Ecoturismo y las tradiciones rurales

Presentada la Feria del Ecoturismo y las tradiciones rurales de Las Navas de la Concepción en el Patio de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN

SEVILLA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, y el alcalde de Las Navas de la Concepción (Sevilla), Andrés Barrera, han presentado este lunes en la sede provincial la XIII edición de la Feria del Ecoturismo y las Tradiciones Rurales, que organiza cada año el Ayuntamiento de la localidad.

Tras la presentación del cartel y la programación de la Feria, que este año tendrá lugar los próximos 20, 21 y 22 de marzo, el vicepresidente de Prodetur ha destacado el trabajo del municipalismo, especialmente el de los pueblos más pequeños, "ya que son los ayuntamientos los que se vuelcan trabajando cada día para que todo este perfecto de cara al fin de semana", haciendo una "llamada de atención" para acudir a eventos como la Feria porque "al igual que no es fácil para el Ayuntamiento, tampoco lo que es para el que emprende o tiene una empresa", señala la Diputación en una nota de prensa.

Además, el vicepresidente ha señalado que Sevilla no es solamente la ciudad, sino que en la provincia hay "puntos perfectos" para hacer turismo de experiencia y para el desarrollo de muchísimas actividades.

El alcalde de la localidad, por su parte, ha resaltado la importancia que tiene esta feria para Las Navas de la Concepción y para toda la comarca, al tiempo que ha recordado el cambio de ubicación que tuvo el evento hace dos ediciones. "Pasamos del recinto ferial a la Plaza de España, un enclave donde pueden participar los bares, los restaurantes y el pueblo en general".

Por último, Barrera ha agradecido la colaboración de la Diputación, dado que "sin su apoyo no sería posible" y ha hecho una invitación a todas y todos los interesados para que asistan este fin de semana al municipio porque "Las Navas no es un pueblo de paso, hay que ir: es un paraíso natural por descubrir".

GASTRONOMÍA Y PRODUCTOS DE LA SIERRA MORENA

Durante tres jornadas, vecinos, vecinas y visitantes podrán disfrutar de talleres, exhibiciones, rutas de senderismo, música en directo y degustaciones, en una propuesta que combina tradición, naturaleza y ocio familiar. Así, la feria arrancará el viernes con el acto de inauguración y la apertura de los stands expositivos, donde se podrán encontrar productos de la zona y artesanía.

La programación de la tarde incluye un taller infantil organizado por el Centro Juvenil El Sótano, pensado para fomentar la creatividad de los más pequeños, mientras que la jornada concluirá con actuaciones musicales en la Plaza de la Constitución, creando un ambiente festivo para dar comienzo al fin de semana.

Uno de los momentos destacados del sábado será la masterclass gastronómica del chef Enrique Sánchez, organizada por Prodetur dentro de su iniciativa Sabores de la Provincia de Sevilla, con plazas limitadas y previa inscripción. La sesión concluirá con una degustación de las elaboraciones realizadas y la entrega de obsequios a los participantes.

La jornada del sábado se completará con diversas propuestas vinculadas a las tradiciones rurales, como la concentración y desfile de rehalas, el taller de aliño de aceitunas, a cargo de la bióloga María José Garzón, y demostraciones de oficios tradicionales, entre ellas la exhibición de carga de mulo y ordeño de cabra.

La música volverá a ser protagonista por la noche con nuevas actuaciones en la Plaza de la Constitución. El domingo continuará la programación con actividades vinculadas al patrimonio y la gastronomía local, como el desayuno molinero, una ruta de senderismo por el entorno natural del municipio y la tradicional matanza del cerdo ibérico.

Entre las propuestas organizadas por la Diputación a través de Sabores de la Provincia de Sevilla destaca también una cata de vinos dirigida por Mónica 'La Cataora', que permitirá a los asistentes descubrir y degustar vinos del territorio. La jornada concluirá con el gran perol popular y diversas actividades culturales y lúdicas para toda la familia.